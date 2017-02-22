Радиоактивный лом прибыл во Владивосток

Уровень радиационного фона превышен в 20 раз

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудники Владивостокской таможни в зоне таможенного контроля морского пункта пропуска Владивосток с помощью технических средств радиационного контроля выявили тягач, который перевозил контейнер с ломом черных металлов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уровень радиационного фона на поверхности контейнера с товаром в локальной точке превышал естественный радиационной фон более чем в 20 раз. Информация об опасном объекте была передана по оперативным каналам связи в подразделения ГО и ЧС пункта пропуска, в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, а также в ГО и ЧС по Приморскому краю. Оперативно приняты необходимые меры безопасности, опасная зона ограждена.

По результатам проведенных мероприятий в контейнере с ломом черных металлов был обнаружен фрагмент технологического оборудования размером 0,75х1,15х0,35 м., весом около 200 кг. На поверхности объекта уровень излучения превышал естественный радиационный фон более чем в 70 раз и составил свыше 7 мкЗв/ч. Был идентифицирован радионуклид Радий-226.

Выявленный радиационно-опасный объект был изъят из товарной партии специалистами.