​Пешеход серьезно пострадал в ДТП во Владивостоке 14:07, 22 февраля ​Пешеход серьезно пострадал в ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
В Приморье зафиксировано 12 пожаров 14:00, 22 февраля В Приморье зафиксировано 12 пожаров
Груженная фура сошла с трассы в Приморье 13:49, 22 февраля Груженная фура сошла с трассы в Приморье (Видео)
Новостная лента
Февраль, 22 среда
14:32
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
14:32
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
14:32
Суд продлил арест мэру Владивостока Игорю Пушкареву до 30 мая Эксклюзив
14:27
Радиоактивный лом прибыл во Владивосток
14:16
Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур Видео
14:07
​Пешеход серьезно пострадал в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:00
В Приморье зафиксировано 12 пожаров
13:49
Груженная фура сошла с трассы в Приморье Видео
13:48
Спасатели ТОФ успешно провели операцию по спасению судна Yeruslan Фото
13:42
Во Владивостоке осуждена молодая пара, организовавшая наркопритон
13:38
Из горящей квартиры в Приморье спасен человек
13:35
Прокуратура Приморья добралась до администрации края
13:31
Женщина умерла от передозировки во Владивостоке
13:27
ФАС: В России слишком много хлеба
13:11
Режим работы пограничных автомобильных пунктов Приморья временно изменится
13:00
Владивостокских водителей не пугает снегопад
12:49
Во Владивостоке устраняют нарушения, выявленные съемочной группой "Магаззино"
12:38
Выявлено 212 незаконно вырубленных и поврежденных деревьев во Владивостоке
12:33
Во Владивостоке за сутки произошло более 90 аварий Эксклюзив
12:27
Путин наградил Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно
12:19
Интерес россиян к отдыху в Турции вырос на 324%
12:08
Въезд большегрузного транспорта во Владивосток ограничен
11:57
Во Владивостоке в аварии погиб 18-летний парень Эксклюзив
11:54
Владивостокская крепость: новый этап жизни памятника
11:43
Большинство россиян, как оказалось, не верят в эффективность митингов
11:32
Во Владивостоке ищут незаконные автостоянки
11:21
США ужесточают борьбу с мигрантами-нелегалами
11:07
Снегопад вызвал массу аварий в Приморье Фото
10:59
В России ограничат расчеты наличными?
10:47
В Приморье не впустили грузовик китайских овощей и фруктов
10:36
Гусдума займется сносом "хрущевок"
10:31
Молодой человек с ножом ограбил цветочный магазин в Приморье
10:25
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4087 (26) от 22 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Радиоактивный лом прибыл во Владивосток

Уровень радиационного фона превышен в 20 раз
Фото: Таможня Фото: Таможня
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудники Владивостокской таможни в зоне таможенного контроля морского пункта пропуска Владивосток с помощью технических средств радиационного контроля выявили тягач, который перевозил контейнер с ломом черных металлов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уровень радиационного фона на поверхности контейнера с товаром в локальной точке превышал естественный радиационной фон более чем в 20 раз. Информация об опасном объекте была передана по оперативным каналам связи в подразделения ГО и ЧС пункта пропуска, в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, а также в ГО и ЧС по Приморскому краю. Оперативно приняты необходимые меры безопасности, опасная зона ограждена.

По результатам проведенных мероприятий в контейнере с ломом черных металлов был обнаружен фрагмент технологического оборудования размером 0,75х1,15х0,35 м., весом около 200 кг. На поверхности объекта уровень излучения превышал естественный радиационный фон более чем в 70 раз и составил свыше 7 мкЗв/ч. Был идентифицирован радионуклид Радий-226.

Выявленный радиационно-опасный объект был изъят из товарной партии специалистами.

comments powered by Disqus
Похожие новости
​Пешеход серьезно пострадал в ДТП во Владивостоке
14:07, 22 февраля 2017 ​Пешеход серьезно пострадал в ДТП во Владивостоке

Мужчина направлен в госпиталь ТОФ с травмами головы и переломами

В Приморье зафиксировано 12 пожаров
14:00, 22 февраля 2017 В Приморье зафиксировано 12 пожаров

Информации о пострадавших нет

Груженная фура сошла с трассы в Приморье
13:49, 22 февраля 2017 Груженная фура сошла с трассы в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Спасатели ТОФ успешно провели операцию по спасению судна Yeruslan
13:48, 22 февраля 2017 Спасатели ТОФ успешно провели операцию по спасению судна Yeruslan

Корабль-призрак находится в Славянке

Во Владивостоке осуждена молодая пара, организовавшая наркопритон
13:42, 22 февраля 2017 Во Владивостоке осуждена молодая пара, организовавшая наркопритон

Обвиняемые обжаловали приговор в апелляционном порядке

Из горящей квартиры в Приморье спасен человек
13:38, 22 февраля 2017 Из горящей квартиры в Приморье спасен человек

Обстоятельства случившегося выясняются

Женщина умерла от передозировки во Владивостоке
13:31, 22 февраля 2017 Женщина умерла от передозировки во Владивостоке

По данному факту проводится проверка