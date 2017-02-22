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Злоумышленники похитили запчасти со спецтехники в Приморье

Возбуждено уголовное дело
Фото: sakhalinmedia.ru Фото: sakhalinmedia.ru
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции Уссурийска обратился директор одной из управляющих компаний города, который сообщил о краже автомобильных аккумуляторов и радиаторов с принадлежащих организации транспортных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Причиненный ущерб превысил 44 тысячи рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя и возможных свидетелей происшествия.

В ходе розыска полицейские задержали подозреваемых в краже, которые дали признательные показания. Ими оказались местные жители в возрасте 31 и 36 лет.

Установлено, что один из задержанных ранее являлся работником указанной организации и знал, как попасть на охраняемую базу. В ночное время подозреваемый со своим знакомым проникли на территорию компании и похитили два аккумулятора, после чего сдали их в пункт приема металла. Вернувшись назад, злоумышленники похитили два автомобильных радиатора, с которыми скрылись с территории, но были задержаны нарядом патрульно-постовой службы полиции.

Часть похищенного имущества была обнаружена, изъята и возвращена законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище». Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.

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