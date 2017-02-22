В Приморье зафиксировано 12 пожаров

Информации о пострадавших нет

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 12 пожаров, 12 загораний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности.

Пострадавших нет. На тушении пожаров были задействованы 92 человека личного состава и 28 единиц техники. По данным департамента лесного хозяйства Приморского края на территории края лесных пожаров нет. По данным космического мониторинга на 5 часов 47 мин на территории Приморского края термические аномалии не зарегистрированы.