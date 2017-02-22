Из горящей квартиры в Приморье спасен человек

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Информация о пожаре поступила ночью 20 февраля в 02.42 на пульт пожарно-спасательной службы города Уссурийска, сообщает РИА VladNEws со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Звонивший по телефону сообщил, что горит квартира, расположенная на улице Заречная.

Оперативно прибыв по указанному адресу огнеборцы приступили к тушению. Горели балкон в квартире, подвесной потолок, стены и домашние вещи. Помещение было сильно задымлено. В связи с этим пожарные использовали 1 звено газодымозащитной службы. В горящей квартире на момент пожара находился один человек, который был спасён брандмейстерами. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В 03.10 пожар был локализован, а в 04.19 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м. Тушить пожар по сигналу тревоги прибыли 11 огнеборцев и 4 единицы техники.

В настоящий момент причины возгорания устанавливаются.