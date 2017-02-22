Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! 17:59, 22 февраля Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! (Эксклюзив)
Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой 17:12, 22 февраля Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! 17:04, 22 февраля ​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 22 среда
20:36
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
20:36
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив
20:36
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
20:13
Осознание своей смертности заставляет сильнее любить жизнь, - ученые
19:23
Мужчины предпочитают не заниматься сексом со своими женами, - ученые
18:44
Зависимость от смартфона доводит молодежь до стресса и паники
18:21
Самые актуальные события на VladNews за 22 февраля
17:59
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! Эксклюзив
17:53
На Дальнем Востоке резко увеличилась раскрываемость валютных преступлений
17:44
"Липовые" ниндзяго задержаны во Владивостоке Фото
17:36
Новые улицы появились в пригороде Владивостока Видео
17:26
Во Владивостоке прошло совещание по вопросам угольной пыли и экологии в Находке
17:24
Владивостокский аэропорт окончательно продан
17:12
Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой
16:50
Владивосток стал участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Фото
16:36
Инспектор госавтонадзора в Приморье пойман за получением взяток
16:18
День сдачи ЕГЭ родителями прошел во Владивостоке Видео
16:11
В День защитника Отечества владивостокский силач отбуксирует военную технику в центре города Эксклюзив
16:03
Пригородные электрички изменят свое расписание на праздничные выходные
16:00
«Волшебный пендель»: третья неделя проекта Фото и Видео
15:47
Новосибирскую фирму признали виновной в экономическом преступлении в Приморье Фото
15:36
Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки Фото
15:23
В Приморье автомобиль улетел в кювет
15:12
В Приморье задержана контрабанда леса
15:08
Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке
15:01
Серьезное ДТП превратило легковушку в груду металла
14:56
Суд по делу экс-главы "Радиоприбора" откладывается
14:55
Во Владивостоке состоится самый массовый забег по морю Фото
14:50
Злоумышленники похитили запчасти со спецтехники в Приморье
14:46
Что ждет рубль в марте?
14:36
Лица, причастные к убийству 17-летнего подростка, задержаны
14:33
Снег во Владивостоке прекратится к вечеру
14:27
Радиоактивный лом прибыл во Владивосток
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4087 (26) от 22 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Мужчины предпочитают не заниматься сексом со своими женами, - ученые

Представители сильного пола ждут большего от своих половинок
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, почему мужчины спустя годы супружеской жизни начинают пренебрегать сексом со своими женами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали десятки супружеских пар, проживших в паре от одного года до семи.

Результат показал, что длительность брака напрямую связана с половой активностью супругов.

По словам специалистов, чем дольше пары состоят в браке, тем реже они вступают в сексуальную близость, мужчины предпочитают просто жить с любимыми женами без всякого интима.

Как оказалось, причиной такого поведения является то, что представители противоположных полов по-разному возбуждаются - женщинам нужно касаться своего партнера, а мужчинам достаточно и каких-то визуальных сигналов. Именно поэтому, многие из женатых представителей сильного пола «подсаживаются» на журналы и фильмы для взрослых, в результате этого мужчины начинают желать большего от интима с супругами, которые не всегда могут их удовлетворить.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Зависимость от смартфона доводит молодежь до стресса и паники
18:44, 22 февраля 2017 Зависимость от смартфона доводит молодежь до стресса и паники

Это похоже на чувство родителей к детям

Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол!
17:59, 22 февраля 2017 Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол!

24-летний житель Владивостока Евгений делится собственным опытом

Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур
14:16, 22 февраля 2017 Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур

​К началу Недели моды в Лондоне представлена инновационная линия

Опасная болезнь преследует мужское население России, - ученые
14:19, 21 февраля 2017 Опасная болезнь преследует мужское население России, - ученые

Специалисты выяснили, чего следует опасаться сильному полу страны

Здорового питания не существует, - ученые
12:42, 21 февраля 2017 Здорового питания не существует, - ученые

Каждый организм индивидуально реагирует на продукты

Что нужно знать о гриппе
09:44, 21 февраля 2017 Что нужно знать о гриппе

И что делать, если Вы все же заболели

Ученые назвали пять ситуаций, в которых женщина согласится на секс‍
21:18, 20 февраля 2017 Ученые назвали пять ситуаций, в которых женщина согласится на секс‍

Несколько секретов, как затащить слабый пол в постель