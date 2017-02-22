Мужчины предпочитают не заниматься сексом со своими женами, - ученые

Представители сильного пола ждут большего от своих половинок

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, почему мужчины спустя годы супружеской жизни начинают пренебрегать сексом со своими женами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали десятки супружеских пар, проживших в паре от одного года до семи.

Результат показал, что длительность брака напрямую связана с половой активностью супругов.

По словам специалистов, чем дольше пары состоят в браке, тем реже они вступают в сексуальную близость, мужчины предпочитают просто жить с любимыми женами без всякого интима.

Как оказалось, причиной такого поведения является то, что представители противоположных полов по-разному возбуждаются - женщинам нужно касаться своего партнера, а мужчинам достаточно и каких-то визуальных сигналов. Именно поэтому, многие из женатых представителей сильного пола «подсаживаются» на журналы и фильмы для взрослых, в результате этого мужчины начинают желать большего от интима с супругами, которые не всегда могут их удовлетворить.