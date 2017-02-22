Режим работы пограничных автомобильных пунктов Приморья временно изменится

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Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

С 23 по 26 февраля 2017 года, в дни празднования Дня защитника Отечества, изменится режим работы автомобильных пунктов пропуска через государственную границу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

С 23 по 26 февраля не будет работать пункт пропуска «Марково».

Выходными днями в пункте пропуска «Краскино» будут 23 и 26 февраля, в пункте пропуска «Турий Рог» – 23, 24 и 26 февраля.

Пункты пропуска «Полтавка» и «Пограничный-автодорожный» с 23 по 26 февраля будут работать в обычном режиме.

Режим работы железнодорожных, воздушных, морских пунктов пропуска на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю меняться не будет.