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Красота и Здоровье

Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур

​К началу Недели моды в Лондоне представлена инновационная линия
Фото: Фото:
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

К началу Недели моды в Лондоне представлена инновационная линия красок для волос Fire. Благодаря ей волосы могут приобретать один цвет на холоде и другой - в тепле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Журнал Forbes сообщает, что в красках для волос Fire используются термохромные красители, которые меняют оттенок с черного (при низкой температуре) на красный (при высокой), с черного на белый, с серебристого на голубой, с голубого на белый, либо с черного на желтый. Они не слишком стойки и постепенно смываются водой, не нанося вреда ни волосам, ни коже.

Необходимо отметить, что обычно термохромные пигменты токсичны и применяются лишь ограниченно, однако разработчикам удалось избавиться от этой проблемы, найдя и синтезировав аналогичные, но безвредные вещества. Изменение температуры заставляет эти молекулы принимать ту или иную пространственную конформацию, меняя и спектр поглощаемого излучения. В зависимости от конкретной краски в наборе, это может происходить при разной температуре. Например, «холодные» голубой и белый переходят друг в друга в районе 15 °C, а «горячие» красный и черный – при 31 °С.

Пока что краски Fire еще ждут окончательного вывода к производству и широкой продаже, поэтому многие детали использованных технологий держатся разработчиками в секрете. Однако, по словам основательницы компании Лорен Боукер, этой линией продукции компания не ограничится. Так, планируется разработка красок для волос, которые меняют оттенки под действием других факторов среды. Кроме того, они надеются создать более стойкие перманентные краски с тем же эффектом.

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