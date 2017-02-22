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ФАС: В России слишком много хлеба

Предлагается обдумать проблему возвратов ритейлерами
Фото: pechking.ru Фото: pechking.ru
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Систему заказа хлеба ритейлерами нужно изменить, чтобы избежать возврата большого объема продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Так считают в Федеральной антимонопольной службе.

"У меня своя точка зрения на проблему возврата хлеба. Если из торговых сетей возвращают хлеб, то, значит, этот хлеб не нужен. Значит, по каким- то причинам он избыточно произведен. Может быть, следует сократить производства, может быть, делать какие-то более интересные для потребителей сорта хлеба", - заявил журналистам заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов, подчеркнув, что точно необходимо изменить систему заказа хлеба торговыми сетями.

По оценке Российского союза пекарей, из-за возврата хлеба производители ежегодно теряют 50-60 млрд рублей инвестиционных ресурсов. Минсельхоз оценивает потери производителей примерно в 30 млрд рублей, говорил директор департамента перерабатывающей и пищевой промышленности министерства Евгений Ахпашев.

Союз пекарей предлагает "выработать законодательное решение в вопросе урегулирования процедуры оборота хлеба и хлебобулочных изделий, отменив возмездный возврат хлебопекарной продукции из торговых организаций", говорится в проекте резолюции заседания союза (прошло в понедельник).

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