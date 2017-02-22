Снегопад вызвал массу аварий в Приморье

Движение по дорогам края замедленно

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Приморский снегопад осложнил жизнь всем водителям, сообщает РИА VladNews.

На въезде во Владивосток произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением своего авто на скользкой трассе и совершил столкновение со вторым участником движения. При аварии никто из людей не пострадал, значительные повреждения получили транспортные средства.

В результате ДТП движение в сторону города Владивостока оказалось замедленным. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.