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Общество

Снегопад вызвал массу аварий в Приморье

Движение по дорогам края замедленно
Фото: avtosreda.ru Фото: avtosreda.ru
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Приморский снегопад осложнил жизнь всем водителям, сообщает РИА VladNews.

На въезде во Владивосток произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением своего авто на скользкой трассе и совершил столкновение со вторым участником движения. При аварии никто из людей не пострадал, значительные повреждения получили транспортные средства. 

В результате ДТП движение в сторону города Владивостока оказалось замедленным. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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