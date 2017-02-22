Инспектор госавтонадзора в Приморье пойман за получением взяток

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления главного государственного инспектора госавтонадзора управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в феврале 2012 года подозреваемый получил информацию о том, что два индивидуальных предпринимателя неоднократно допускали нарушение действующего законодательства при осуществлении международных автомобильных перевозок. С целью получения взяток он предложил бизнесменам передавать ему ежемесячно 50 тысяч рублей за неприменение мер ответственности в виде приостановления действия выданных им удостоверений допуска на осуществление международных коммерческих перевозок грузов.

В период времени с апреля 2012 по июнь 2016 в качестве взятки им были получены денежные средства в сумме 2, 5 миллионов рублей с перечислением денег на расчетный счет.

В отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Приморскому краю, которое также осуществляет оперативное сопровождение по делу.