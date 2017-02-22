Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой 17:12, 22 февраля Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! 17:04, 22 февраля ​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! (Эксклюзив)
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО 16:24, 22 февраля Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 22 среда
17:34
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
17:34
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив
17:34
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
17:26
Во Владивостоке прошло совещание по вопросам угольной пыли и экологии в Находке
17:24
Владивостокский аэропорт окончательно продан
17:12
Приближающие праздники порадуют владивостокцев теплой погодой
16:50
Владивосток стал участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Фото
16:36
Инспектор госавтонадзора в Приморье пойман за получением взяток
16:18
День сдачи ЕГЭ родителями прошел во Владивостоке Видео
16:11
В День защитника Отечества владивостокский силач отбуксирует военную технику в центре города Эксклюзив
16:03
Пригородные электрички изменят свое расписание на праздничные выходные
16:00
«Волшебный пендель»: третья неделя проекта Фото и Видео
15:47
Новосибирскую фирму признали виновной в экономическом преступлении в Приморье Фото
15:36
Владивостокцы вновь вышли на митинг против точечной застройки Фото
15:23
В Приморье автомобиль улетел в кювет
15:12
В Приморье задержана контрабанда леса
15:08
Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке
15:01
Серьезное ДТП превратило легковушку в груду металла
14:56
Суд по делу экс-главы "Радиоприбора" откладывается
14:55
Во Владивостоке состоится самый массовый забег по морю Фото
14:50
Злоумышленники похитили запчасти со спецтехники в Приморье
14:46
Что ждет рубль в марте?
14:36
Лица, причастные к убийству 17-летнего подростка, задержаны
14:33
Снег во Владивостоке прекратится к вечеру
14:27
Радиоактивный лом прибыл во Владивосток
14:16
Появилась краска для волос, цвет которой меняется при изменении температур Видео
14:07
​Пешеход серьезно пострадал в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
14:00
В Приморье зафиксировано 12 пожаров
13:49
Груженная фура сошла с трассы в Приморье Видео
13:48
Спасатели ТОФ успешно провели операцию по спасению судна Yeruslan Фото
13:42
Во Владивостоке осуждена молодая пара, организовавшая наркопритон
13:38
Из горящей квартиры в Приморье спасен человек
13:35
Прокуратура Приморья добралась до администрации края
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4087 (26) от 22 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Инспектор госавтонадзора в Приморье пойман за получением взяток

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления главного государственного инспектора госавтонадзора управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в феврале 2012 года подозреваемый получил информацию о том, что два индивидуальных предпринимателя неоднократно допускали нарушение действующего законодательства при осуществлении международных автомобильных перевозок. С целью получения взяток он предложил бизнесменам передавать ему ежемесячно 50 тысяч рублей за неприменение мер ответственности в виде приостановления действия выданных им удостоверений допуска на осуществление международных коммерческих перевозок грузов.

В период времени с апреля 2012 по июнь 2016 в качестве взятки им были получены денежные средства в сумме 2, 5 миллионов рублей с перечислением денег на расчетный счет.

В отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Приморскому краю, которое также осуществляет оперативное сопровождение по делу.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Новосибирскую фирму признали виновной в экономическом преступлении в Приморье
15:47, 22 февраля 2017 Новосибирскую фирму признали виновной в экономическом преступлении в Приморье

Компания собиралась сэкономить более 600 тысяч рублей на луке

В Приморье автомобиль улетел в кювет
15:23, 22 февраля 2017 В Приморье автомобиль улетел в кювет

Погода не оставляет автолюбителям шансов

В Приморье задержана контрабанда леса
15:12, 22 февраля 2017 В Приморье задержана контрабанда леса

Груз пытались вывезти в "Пограничном"

Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке
15:08, 22 февраля 2017 Владивостокцы оценивают ущерб от разлитой водки во Владивостоке

Некоторые жители города назвали этот день самым лучшим в своей жизни

Серьезное ДТП превратило легковушку в груду металла
15:01, 22 февраля 2017 Серьезное ДТП превратило легковушку в груду металла

Обстоятельства случившегося выясняются

Злоумышленники похитили запчасти со спецтехники в Приморье
14:50, 22 февраля 2017 Злоумышленники похитили запчасти со спецтехники в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Лица, причастные к убийству 17-летнего подростка, задержаны
14:36, 22 февраля 2017 Лица, причастные к убийству 17-летнего подростка, задержаны

Подозреваемые дал признательные показания