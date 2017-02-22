В Приморье задержана контрабанда леса

Груз пытались вывезти в "Пограничном"

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

На границе в Приморье таможенники и специалистами карантина растений Россельхознадзора задержали контрабанду - партию круглого леса (лиственницы), который предприниматели собирались железной дорогой вывезти из России в КНР без документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Сейчас по факту выявленного в "Пограничном" нарушения возбуждено административное дело.