На границе в Приморье таможенники и специалистами карантина растений Россельхознадзора задержали контрабанду - партию круглого леса (лиственницы), который предприниматели собирались железной дорогой вывезти из России в КНР без документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Сейчас по факту выявленного в "Пограничном" нарушения возбуждено административное дело.
В Приморье задержана контрабанда леса
Груз пытались вывезти в "Пограничном"Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.
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