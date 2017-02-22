Во Владивостоке ищут незаконные автостоянки

Полиция проводит рейды

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Луговая, Баляева, Кипарисовая.

Составлено 4 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

С начала 2017 года полицейскими составлен 21 протокол об административных правонарушениях, из них 2 - в отношении иностранных граждан.

Ранее корреспондент РИА VladNews стала главной героиней криминального сюжета. Охранники одной из несанкционированных автостоянок по проспекту Красного Знамени 133\4 вымогали с девушки деньги за парковку.