Большинство россиян, как оказалось, не верят в эффективность митингов

За год число неверящих в действие акций протеста на власти увеличилось на 7%

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Две трети россиян (67%) считают демонстрации и акции протеста неэффективным методом воздействия на политику властей, свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра", проведенного 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

За прошедший год этот показатель вырос на 7%.

Противоположной точки зрения, согласно последним данным, придерживаются 20% респондентов.

Говоря о том, каким образом граждане России могут сейчас скорее добиться решения своих проблем, 16% сказали о необходимости обратиться в судебные органы. Каждый десятый считает, что для решения своих проблем нужно обратиться в СМИ или в органы исполнительной власти (по 11%), или поддерживать на выборах определенные политические силы (9%).

Решать проблемы через активное участие в общественной деятельности предлагают 7% респондентов, через участие в протестных акциях - 4%. При этом 27% считает, что у россиян сейчас нет действенного метода для решения своих проблем.

Отвечая на соответствующий вопрос, 54% респондентов заявили, что не поддерживают прошедшие в некоторых городах России в конце 2011 года - начале 2012 года массовые акции протеста ("За честные выборы", "Марш миллионов"), а 26% - поддерживают. Затруднились ответить 20% участников опроса.

По мнению относительного большинства респондентов, эти протесты "не имели серьезного влияния на жизнь России" (35%), а лидеры оппозиции "показали свою неспособность выдвинуть идеи/программу действий, способные увлечь за собой массы и начать реформирование общества "снизу" (18%).