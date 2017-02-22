Новолуние 26 февраля 2017 года: что нужно знать и чего ждать в этот день

Март 2017 года – это месяц обновления энергии

Владивосток, четверг, 23 февраля , РИА Vladnews.

В феврале новолуние припадет на 26 число, и существуют некоторые нюансы, связанные с этим днем, которые, как считают астрологи, должен знать каждый, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Особенностью февральского новолуние стало то, что оно выпадает на конец месяца. Март 2017 года – это месяц обновления энергии. Поэтому о новолунии февраля специалисты говорят в целом как о положительном явлении. Но необходимо соблюдать некоторые правила, которые позволят в этот период привлечь удачу.



Новолуние 27 февраля пройдет в знаке Рыб. И это очень хорошо. Этот день астрологи называют одним из самых продуктивных, но наименее активных. В период удача будет сопутствовать творческим личностям и мечтательным натурам. Поэтому в февральское новолуние лучше сосредоточиться на духовной составляющей.



Любовь и отношения

26 февраля, отмечают специалисты, второй шанс появится даже в тех отношениях, которые, казалось бы, уже изжили себя. Те же, кто до сих пор одинок, в этот день могут встретить свою вторую половинку.



Финансы, карьера

В февральское новолуние лучше приостановить всю финансовую деятельность. Денежные траты не запрещены, но финансами следует распоряжаться с умом. В этот день специалисты советуют вкладывать деньги в личное развитие.



Здоровье и настроение

26 февраля могут возникнуть проблемы со здоровьем. Лучше в этот день бережно относится к организму. Следует избегать переутомлений как физических, так и моральных. Не стоит переедать, а также употреблять спиртное. Настроение 26 февраля будет переменчивым.



Фазы Луны в феврале:

• Новолуние - 26 февраля 2017 года в 17 часов 58 минут 36 секунд.

• Полнолуние - 11 февраля 2017 года в 03 час 33 минут 53 секунды.

• Первая четверть - 4 февраля 2017 года в 07 часов 19 минут 16 секунд.

• Последняя четверть - 18 февраля 2017 года в 22 часов 33 минут 37 секунд.

• Растущая Луна - с 1 по 10 и с 27 по 28 февраля 2017 года.

• Убывающая Луна - с 12 по 25 февраля 2017 года.