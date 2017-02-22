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Политика и экономика

США ужесточают борьбу с мигрантами-нелегалами

Появились два новых меморандума
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Министр внутренней безопасности США Джон Келли во вторник издал два меморандума, направленных на исполнение указа президента Дональда Трампа об ужесточении мер против нелегальных иммигрантов в стране, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом заявлено на сайте министерства.

В меморандумах содержатся директивы всем сотрудникам служб внутренней безопасности США по выявлению, задержанию и скорой депортации всех иммигрантов, нелегально находящихся на территории Соединенных Штатов.

Меморандумы также послужат упрощению процесса высылки и увеличат число нелегалов, подлежащих немедленной депортации сразу после того, как их обнаружат сотрудники иммиграционной службы и службы внутренней безопасности.

При этом в большей мере эти меры коснутся нелегалов, осужденных за совершение преступлений.

Однако нововведения не будут распространяться на указ, изданный предшественником Трампа Бараком Обамой в 2012 году, который защищает права иммигрантов, нелегально попавших в страну в детском возрасте.

Кроме того, в документах упоминается о планах строительства стены на границе между США и Мексикой и увеличении штата иммиграционной службы США на 10 тыс. человек.

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