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Молодой человек с ножом ограбил цветочный магазин в Приморье

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы Артема, которая рассказала, что на цветочной магазин было совершено разбойное нападение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что в павильон магазина вошел подозреваемый и, угрожая ножницами, потребовал отдать денежные средства. Испугавшись за свою жизнь, продавец отдала из кассы всю имевшуюся наличность.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя Артема, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 8 лет.

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