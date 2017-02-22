Прошло рабочее совещание по вопросу устранения нарушений

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

20 февраля под председательством директора Департамента лицензирования и торговли Приморского края было проведено рабочее совещание по вопросу устранения нарушений, выявленных специалистами Роспотребнадзора в торговых сетях Владивостока; речь о нарушениях, зафиксированных в ходе съемок программы "Магаззино" в ноябре 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ходе совещания также были заслушаны представители двух торговых сетей с предоставлением информации об устранении нарушений по выданным представлениям.

Напомним, съемочная группа телепередачи "Магаззино" посетила пять торговых точек приморской столицы: Некрасовский и Первореченский рынки, а также супермаркеты "Реми" (на Борисенко), "ОК" (на Нейбута), "Фреш25" (на Семеновской), сообщает корреспондент РИА VladNews. Везде были выявлены нарушения. В связи с этим телеведущий обратился в прокуратуру Приморского края.