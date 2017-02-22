Серьезное ДТП произошло в Приморье

Есть погибшие

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе пересечения улиц Нейбута и Адмирала Кузнецова. Участниками аварии стали легковой автомобиль Toyota Aristo и джип марки Land Cruiser Prado. Как стало известно, водитель легкового автомобиля несся на огромной скорости со стороны "Зеленого угла", на повороте парень не справился с управлением авто, в результате чего машина вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Land Cruiser Prado, который поднимался со стороны Баляева.

От удара Toyota Aristo превратилась в груду искареженного металла. Водитель легкового автомобился скончался еще до приезда бригады скорой помощи.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.