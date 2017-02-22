В Приморье не впустили грузовик китайских овощей и фруктов

Документы были недействительны

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Около 23 тонн овощей и фруктов из Китая не разрешены к ввозу в Приморский край: груз был остановлен на госгранице в "Пограничном", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Это произошло потому, что продукция сопровождалась недействительным фитосанитарным сертификатом. Это - прямое нарушение фитосанитарных требований Евразийского экономического союза. В результате грузовик завернули обратно в КНР.