Около 23 тонн овощей и фруктов из Китая не разрешены к ввозу в Приморский край: груз был остановлен на госгранице в "Пограничном", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Это произошло потому, что продукция сопровождалась недействительным фитосанитарным сертификатом. Это - прямое нарушение фитосанитарных требований Евразийского экономического союза. В результате грузовик завернули обратно в КНР.
В Приморье не впустили грузовик китайских овощей и фруктов
Документы были недействительныВладивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
10:31, 22 февраля 2017 Молодой человек с ножом ограбил цветочный магазин в Приморье
Возбуждено уголовное дело
10:25, 22 февраля 2017 Серьезное ДТП произошло в Приморье
Есть погибшие
09:24, 22 февраля 2017 Невменяемый мужчина изнасиловал пятилетнего ребенка в Приморье
Девочку отвез мимо проезжающий мужчина в отдел полиции
05:02, 22 февраля 2017 В Австралии самолет упал на торговый центр, погибли 5 человек
На данному факту проводится проверка
02:29, 22 февраля 2017 В Москве вьетнамец вонзил нож в грудь маленькой девочке
Девочка была госпитализирована
22:37, 21 февраля 2017 Восьмилетнюю девочку убило током от заряжающегося смартфона в Новгороде
Проводится проверка
16:52, 21 февраля 2017 В Приморье задержаны два брата, которые похищали велосипеды
По данному факту возбуждены уголовные дела