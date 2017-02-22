В Москве расселят около 1,6 миллиона человек

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Законодательное сопровождение масштабной программы расселения москвичей из "хрущевок" станет важным приоритетом работы депутатов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Проект расселения домов старых серий, "хрущевок", который сегодня обсуждался у президента - это продуманное и беспрецедентное решение", - цитирует Володина во вторник думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"Во-первых, - отметил спикер, потому, что подобные здания давно устарели не только морально, но и физически, технологически". Их просто невозможно полноценно реконструировать, приведя качество жизни в них к современным стандартам, добавил он. "В этом смысле реализация данного проекта подведёт черту под целой эпохой в столичном строительстве: эпохой временного, "на полвека", жилья", - подчеркнул председатель Госдумы.

Во-вторых, продолжил он, "подобный проект станет частью более общей стратегии, направленной на создание нового облика города и на модернизацию городских пространств".

По словам спикера, они должны становиться более удобными, комфортными для миллионов людей. "Убеждён, что принятое решение соответствует чаяниям самих москвичей. Оно станет реализовываться в тесном контакте с самими жителями столицы, с учётом их мнения", - сказал политик.

"В-третьих, речь идёт об очень масштабной программе. Предстоит расселить 25 миллионов квадратных метров жилья. А значит, реализация проекта будет способствовать развитию строительной индустрии, созданию огромного количества рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса", - пояснил Володин.

При этом новые качественные квартиры получат приблизительно 1,6 миллионов человек, сообщил он.

Володин акцентировал внимание на том, что это - огромный шаг, который коснется практически каждого пятого москвича. "Депутаты Государственной Думы совместно с московскими коллегами в ближайшее время приступят к формированию необходимой законодательной базы для реализации этого мегапроекта", - заключил спикер.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать в вопросе внесения изменений в законодательство, чтобы урегулировать проблему со сносом "хрущевок", которые не признаны аварийным жильем. На встрече мэра с президентом РФ Владимиром Путиным был затронут вопрос сноса "хрущевок" в Москве, и глава города заявил, что у столицы есть финансовые возможности для решения этого вопроса. Вместе с тем, Собянин указал на "определенные проблемы, связанные с нормативным регулированием этого процесса".