Хоккеисты приморского «Адмирала» начинают битву за Кубок Гагарина 10:15, 22 февраля Хоккеисты приморского «Адмирала» начинают битву за Кубок Гагарина
Валентина Матвиенко: В Приморье могут быть созданы вьетнамские предприятия 09:53, 22 февраля Валентина Матвиенко: В Приморье могут быть созданы вьетнамские предприятия
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены 09:42, 22 февраля Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
Новостная лента
Февраль, 22 среда
10:18
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
10:18
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
10:18
Суд продлил арест мэру Владивостока Игорю Пушкареву до 30 мая Эксклюзив
10:15
Хоккеисты приморского «Адмирала» начинают битву за Кубок Гагарина
10:04
Дороги Владивостока обрабатывают противогололёдными материалами
09:53
Валентина Матвиенко: В Приморье могут быть созданы вьетнамские предприятия
09:42
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:33
Родители приморских школьников: Писать ЕГЭ по русскому языку было несложно
09:24
Невменяемый мужчина изнасиловал пятилетнего ребенка в Приморье
09:18
Минтруда предлагает сделать МРОТ разным для регионов
09:09
Гороскоп на 22 февраля
09:01
Приморский летчик-наблюдатель проходит подготовку перед пожароопасным лесным сезоном в Подмосковье Фото
08:20
Прием заявок на премию «Молодежный вектор» будет продолжаться до 1 апреля
08:18
Часть Владивостока останется без света в среду, 22 февраля Адреса
08:09
Во Владивостоке сегодня снег и сильный ветер
07:34
В мероприятии по сдаче норм комплекса ГТО школьниками скорректировано расписание
06:04
Эксперт рассказал, как гуляли Масленицу раньше - а как сейчас
05:02
В Австралии самолет упал на торговый центр, погибли 5 человек Видео
04:33
Материнский капитал в 2017 году: размер и последние изменения
03:42
Правительство РФ планирует ограничить оплату наличными
02:29
В Москве вьетнамец вонзил нож в грудь маленькой девочке
01:02
Турция или Египет: сколько будет стоить отдых в Турции в 2017 году
00:06
Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: изменения в законе о приватизации
Февраль, 21 вторник
23:44
Басманный суд рассматривает дело главы Владивостока Игоря Пушкарева - он-лайн Эксклюзив
23:14
Во Владивостоке прошла четвертьфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН
22:37
Восьмилетнюю девочку убило током от заряжающегося смартфона в Новгороде
22:10
Заседание по делу Игоря Пушкарева задерживается Эксклюзив
21:22
Директору МУП «Дороги Владивостока» продлили арест на 3 месяца Эксклюзив
21:04
Владивостокские гостинки упали в цене
20:21
Владивостокцев угостят солдатской кашей
19:38
Во Владивостоке ограничат парковку
19:07
Компания Теле-2 прокомментировала ситуацию с незаконным киоском Эксклюзив
18:37
Во Владивостоке состоится чемпионат по трикингу
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4087 (26) от 22 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Дороги Владивостока обрабатывают противогололёдными материалами

Работает спецтехника
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Ранним утром во Владивостоке начался снег. На дороги города вышла спецтехника для проведения обработки дорожного полотна противогололёдными материалами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

Как сообщили в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», сейчас спецтехника продолжает обрабатывать дорожное полотно противогололёдными реагентами на основных магистралях, спусках и подъемах. Кроме этого, к уборке и сметанию снега приступили уже и дорожные рабочие, которые трудятся на пешеходных зонах, остановках общественного транспорта, виадуках и лестницах.

Администрация Владивостока просит водителей быть предельно внимательными за рулём, соблюдать зимний режим вождения, не парковать машины на проезжей части, так как это мешает движению снегоуборочной техники.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:42, 22 февраля 2017 Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание

Родители приморских школьников: Писать ЕГЭ по русскому языку было несложно
09:33, 22 февраля 2017 Родители приморских школьников: Писать ЕГЭ по русскому языку было несложно

Результаты станут известны через 10 дней

Гороскоп на 22 февраля
09:09, 22 февраля 2017 Гороскоп на 22 февраля

Сегодня следует заняться финансовыми вопросами

Приморский летчик-наблюдатель проходит подготовку перед пожароопасным лесным сезоном в Подмосковье
09:01, 22 февраля 2017 Приморский летчик-наблюдатель проходит подготовку перед пожароопасным лесным сезоном в Подмосковье

Обучение ведется на высокотехнологичном оборудовании

Прием заявок на премию «Молодежный вектор» будет продолжаться до 1 апреля
08:20, 22 февраля 2017 Прием заявок на премию «Молодежный вектор» будет продолжаться до 1 апреля

Премию получат 25 представителей молодёжи

Часть Владивостока останется без света в среду, 22 февраля
08:18, 22 февраля 2017 Часть Владивостока останется без света в среду, 22 февраля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке сегодня снег и сильный ветер
08:09, 22 февраля 2017 Во Владивостоке сегодня снег и сильный ветер

Погоду в Приморье определяет циклон