Дороги Владивостока обрабатывают противогололёдными материалами

Работает спецтехника

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Ранним утром во Владивостоке начался снег. На дороги города вышла спецтехника для проведения обработки дорожного полотна противогололёдными материалами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как сообщили в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», сейчас спецтехника продолжает обрабатывать дорожное полотно противогололёдными реагентами на основных магистралях, спусках и подъемах. Кроме этого, к уборке и сметанию снега приступили уже и дорожные рабочие, которые трудятся на пешеходных зонах, остановках общественного транспорта, виадуках и лестницах.

Администрация Владивостока просит водителей быть предельно внимательными за рулём, соблюдать зимний режим вождения, не парковать машины на проезжей части, так как это мешает движению снегоуборочной техники.