Валентина Матвиенко: В Приморье могут быть созданы вьетнамские предприятия 09:53, 22 февраля Валентина Матвиенко: В Приморье могут быть созданы вьетнамские предприятия
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Политика и экономика

Валентина Матвиенко: В Приморье могут быть созданы вьетнамские предприятия

Российская делегация находится во Вьетнаме
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила усилить акцент на взаимодействии вьетнамских провинций с российским Дальним Востоком во время встречи с руководством Социалистической Республики в ходе официального визита 21 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. 

В процессе переговоров приоритетное внимание уделялось развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом. По словам спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, ожидается, что ввиду вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом внешнеторговый оборот должен вырасти почти в 3 раза. Точкой роста в этом процессе должны стать межрегиональные связи, подчеркнула председатель Совета Федерации.

Во время встречи с премьер-министром правительства Вьетнама Нгуеном Суан Фуком Валентина Матвиенко предложила актуализировать и расширить прямые связи между вьетнамскими провинциями и российскими субъектами, сделав акцент на Дальний Восток.

«Можно было бы усилить акцент взаимодействия регионов Сибири и Дальнего Востока с вьетнамскими провинциями. Заинтересованы в подключении вьетнамских компаний к созданию на территории России кластеров легкой промышленности, предприятий агропромышленного комплекса. Такая работа успешно ведется в Московской и Калужской областях, в перспективе подобные проекты можно было бы развернуть и в Приморье, и на всём Дальнем Востоке», - заявила Председатель Совета Федерации.

Премьер-министр Правительства Вьетнама также подчеркнул значимость регионального взаимодействия между Россией и Вьетнамом.

Напомним, официальная делегация Совета Федерации с визитом отправилась в Социалистическую Республику Вьетнам. 21 февраля, в первый день визита, члены российской делегации встретились с председателем Национального собрания Республики Нгуен Тхи Ким Нган, премьер-министром правительства Нгуен Суан Фуком и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Далее российские парламентарии встретились с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

22 февраля пройдет заседание «круглого стола». Здесь стороны обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

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