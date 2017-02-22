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Общество

Родители приморских школьников: Писать ЕГЭ по русскому языку было несложно

Результаты станут известны через 10 дней
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Более 600 жителей Приморья приняли участие в акции «День сдачи ЕГЭ родителями», которая прошла во Владивостоке 21 февраля. Результаты они узнают через 10 дней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщил начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образования и науки Александр Евсеев, экзамен по русскому языку сегодня сдавали во всех муниципалитетах края.

«Свои знания проверили более 600 человек со всего Приморья. Это родители, главы муниципальных образований, представители законодательной власти, общественные деятели. Родители школьников отнеслись к акции с неподдельным интересом. Сегодня они испытали на себе, что из себя представляет ЕГЭ. Участники мероприятия убедились, что это обычный экзамен, который ребята сдают в завершение изучения образовательной программы», – рассказал он.

Бланки с заданиями вскрыты и распечатаны при участниках мероприятия, а заполненные контрольно-измерительные материалы отсканированы и переданы в региональный центр обработки информации. Результаты станут известны в течение 10 дней.

Родителям предложили экзаменационные задания, аналогичные тем, что предстоит выполнять их детям. По окончании экзамена, его участники отметили, что задания несложные.

«Думаю, что, если дети занимались, они успешно справятся с ЕГЭ. Своему ребенку я посоветую быть спокойным – не все так страшно. Атмосфера очень спокойная, доброжелательная, задания соответствуют знаниям, полученным в рамках школьной программы», – поделилась жительница Владивостока Татьяна.

Отметим, «День сдачи ЕГЭ родителями» – всероссийская акция, которая стартовала в Москве 7 февраля. Инициатор мероприятия – Федеральное агентство по надзору в сфере образования и науки.

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