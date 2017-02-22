Невменяемый мужчина изнасиловал пятилетнего ребенка в Приморье

Девочку отвез мимо проезжающий мужчина в отдел полиции

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Житель Уссурийска обвиняется в совершении преступления по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края. В настоящее время судом вынесено постановление об освобождении от уголовной ответственности и о применении принудительной меры медицинского характера.

Установлено, фигурант дела, находясь в невменяемом состоянии, увел в лесной массив пятилетнюю девочку, которая гуляла во дворе своего дома и в силу своего возраста не могла оказать сопротивление и не способна была понять характер и значение совершаемых с ней действий.

Находясь в уединенном месте, он совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Когда мужчина отошел и оставил без присмотра девочку, ей удалось выбежать на трассу, где ее заметил проезжавший мимо водитель. Он же и доставил ребенка в дежурную часть полиции.

После того, как причастность фигуранта к совершению указанных противоправных деяний была установлена, выяснилось, что он страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении с непрерывным типом течения, которое исключает его вменяемость.

Учитывая данные обстоятельства и тот факт, что мужчина представляет особую опасность для общества, суд назначил фигуранту принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.