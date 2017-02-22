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Россия

Минтруда предлагает сделать МРОТ разным для регионов

Комментарий Максима Топилина
Фото: VSE42.Ru Фото: VSE42.Ru
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В Минтруда России считают, что минимальный размер оплаты труда можно установить не для всей страны в целом, а для каждого из регионов в отдельности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Нам кажется, что решая проблему, целесообразно рассмотреть вопрос, что МРОТ должен фиксироваться на уровне региона. Нам представляется, что МРОТ должен быть равен региональному прожиточному минимуму. Нигде не сказано, что МРОТ должен быть единым по России", - сказал глава Минтруда Максим Топилин на заседании межфракционной рабочей группы в Госдуме по подготовке предложений по повышению МРОТ.

Он пояснил, что доплаты к пенсиям, социальные выплаты и пособия привязаны в российском законодательстве к региональному прожиточному минимуму - параметру, который определяется в каждом из субъектов и сильно различается в целом по стране. Средний ПМ по стране, напротив, по словам Топилина, ни на что не влияет и является "виртуальной величиной".

Министр, вместе с тем, добавил, что инициатива потребует юридической экспертизы. "Здесь нужны консультации с юристами, безусловно, - может ли быть несколько МРОТ, фактически, 85 МРОТ по территории России", - сказал он.

Топилин отметил, что благодаря инициативе можно в итоге уравнять МРОТ и прожиточный минимум.

Вопрос поднятия МРОТ до прожиточного минимума в России неоднократно поднимался последние несколько лет. Среднероссийский прожиточный минимум, по словам вице-спикера Госдумы Александра Жукова, составляет 11 тыс. 200 рублей. МРОТ в России сейчас установлен на уровне порядка 7 тыс. 800 рублей.

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