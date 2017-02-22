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Гороскоп на 22 февраля

Сегодня следует заняться финансовыми вопросами
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа способны не только наделить вас активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными, сообщает 1001 Гороскоп. Вообще, гороскоп сегодня склоняет к тому, чтобы заняться финансовой сферой: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам. Не исключено получение прибыли: какие-то из ваших проектов способны принести дивиденды. А вот на азартные игры и слепое везение рассчитывать не стоит – день способен принести удачу и прибыль лишь тем, кто потрудился над этим заранее.

Сегодня звезды гороскопа предвещают Овну подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают его в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Овна или его отношения с людьми. Так или иначе, улыбка Фортуны не будет случайной: Овен получит лишь то, что сам заслужил. Плоды может принести его работа над проектом, в который он вложил свое время и силы, – возможно, сегодня он получит первую прибыль или же получит подтверждение того, что находится на правильном пути.

Сегодня Тельцу стоит весь день держать руку на пульсе событий – не исключено, что ситуация потребует его осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Телец рискует пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Тельцу тщательно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается его дезинформировать или обвести вокруг пальца? На всякий случай рейтинг доверия Тельца к малознакомым людям сегодня должен стремиться к нулю.

Сегодня отношения Близнецов с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сами Близнецы будут настроены бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масла в огонь, подгоняя Близнецов, критикуя или сплетничая у них за спиной. Так или иначе, звезды гороскопа сегодня советуют им подготовиться к острым моментам. Если же Близнецы не хотят провести в выяснениях отношений весь день, им стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.

Сегодня окружающие могут удивиться тому, насколько Рак мотивирован в любых делах и сферах жизни – от любви до работы. Он будет настроен не просто на результат, а на результат самый лучший! Секрет в том, что его гороскоп сегодня наполнен флюидами азарта и соревнования. Во всем, за что бы он ни взялся, Рак будет оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры. Также хорош он для флирта и любви – здесь Раку тоже пригодится его умение опережать конкурентов и стремиться к победе.

Сегодня организованность у Льва будет на высоте! Он не склонен сидеть, сложа руки: если четкой задачи перед ним не поставлено, Лев сегодня поставит ее перед собой сам. Звезды гороскопа наделяют его активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу он будет выполнять добросовестно и тщательно. Единственное «но»: требовательность Льва будет распространяться и на окружающих: если кто-то не соответствует его высоким ожиданиям, Лев сегодня способен высказать ему это прямо в лицо.

Сегодня день Девы обещает быть полон общения: Дева будет притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы она ни говорила и ни делала, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным. Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Деве, поддерживая ее идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Дева рискнет попробовать себя в качестве оратора или выступит инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания – дар убеждения сегодня у нее на высоте!

Сегодняшний день Весам стоит посвятить текущим делам – это будет получаться лучше всего. Звезды гороскопа наделяют Весы внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у них просто не доходили руки: ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий… А вот глобальные, ответственные задачи Весам сегодня решать не стоит. В случае же, если они попытаются это сделать, накладок не избежать.

Сегодня Скорпиону будет интересно все вокруг, звезды гороскопа наделяют его активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством! Окружающие могут сами не заметить, как раскроют Скорпиону душу, выболтав свои секреты, – настолько благодарным слушателем он будет. Кроме моря искреннего общения, Скорпион сегодня может посвятить этот день любым своим интересам – от хобби до развлечений, путешествий и любви. Единственное, что ему будет невероятно трудно делать, это заниматься рутиной – разве что он найдет в ней изюминку, сумев разжечь в себе спортивный азарт.

Сегодня Стрелец способен преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Его ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки, сделанные сегодня, обещают оказаться удачными, планы – жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными. Звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня решительно начать осуществлять все то, что он задумал. Возможно, для какого-то шага ему не хватает лишь капли смелости? А ведь эта капля способна изменить его жизнь.

Сегодня гороскоп Козерога как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Козерогу нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела. Возможно, он уже давно хотел запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу? Что ж, время перемен настало – действуйте!

Сегодня – отличный день, когда все дела будут удаваться Водолею легко, без лишнего надрыва. Водолей будет находиться в состоянии гармонии с собой и с миром – это даст ему преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что сегодня в жизни у Водолея произойдет приятное событие, сюрприз или же он просто без видимой причины будет получать удовольствие от происходящего. Так или иначе, равновесие в душе позволит Водолею сегодня провести этот день не только приятно, но и полезно: звезды гороскопа дарят ему заряд энергии и творческих сил.

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью Рыб – сегодня они могут совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, Рыбам необходимо контролировать свои траты. Лучший вариант – это выделить заранее деньги на шоппинг и не превышать установленный лимит. А вот инвестициями, бизнесом и игрой на бирже Рыбам с их финансовым везением сегодня лучше вообще не заниматься.

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