Во Владивостоке сегодня снег и сильный ветер

Погоду в Приморье определяет циклон

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 февраля, погоду в Приморье определяет циклон. Местами небольшие и умеренные осадки. Гололедные явления. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -10...+3°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке пасмурно, небольшой, временами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха около 0°C.



В Уссурийске облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0...-2°C.



В Находке облачно, небольшой, временами умеренный снег. На дорогах гололедица.Ветер южный умеренный. Температура воздуха 0...+2 °C.