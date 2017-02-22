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Общество

Во Владивостоке сегодня снег и сильный ветер

Погоду в Приморье определяет циклон
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 февраля, погоду в Приморье определяет циклон. Местами небольшие и умеренные осадки. Гололедные явления. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -10...+3°C, сообщает Примпогода. 


Во Владивостоке пасмурно, небольшой, временами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха около 0°C.

В Уссурийске облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0...-2°C.

В Находке облачно, небольшой, временами умеренный снег. На дорогах гололедица.Ветер южный умеренный. Температура воздуха 0...+2 °C.

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