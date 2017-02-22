Суд продлил арест мэру Владивостока Игорю Пушкареву до 30 мая

Судья не прислушался к доводам защиты

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Басманный районный суд Москвы 21 февраля продлил срок содержания под стражей главе Владивостока Игорю Пушкареву. Корреспондент РИА VladNews вел он-лайн из зала суда. Суд поддержал ходатайство следствия о продлении ареста мэру приморской столицы еще на 3 месяца, то есть до 30 мая 2017 года.

Как сообщало РИА VladNews, суд должен был начаться в 14.30 по московскому времени, однако заседание было отложено на 2 часа по неизвестным причинам.

Ранее Басманный суд продлил срок ареста для главы Владивостока до 28 февраля 2017 года. 26 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Игоря Пушкарева и оставил в силе решение Басманного суда.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Таким образом, Игорь Пушкарев будет находиться в СИЗО №1 города Москвы «Матросская тишина» уже год. При этом ни одного заседания по сути предъявленных обвинений не было. Сам Игорь Пушкарев не раз заявлял, что уверен в своей невиновности и этому есть неопровержимые доказательства.

Как сообщало РИА VladNews, 16 февраля Басманный районный суд Москвы продлил еще на 3 месяца - до 30 мая - срок домашнего ареста брату главы Владивостока Игоря Пушкарева - генеральному директору ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву, который также проходит по делу о коммерческом подкупе.

Также в Басманном районном суде Москвы 21 февраля прошло заседание по делу директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Суд также поддержал ходатайство следствия о продлении ареста до 30 мая 2017 года.