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Общество

Приморский летчик-наблюдатель проходит подготовку перед пожароопасным лесным сезоном в Подмосковье

Обучение ведется на высокотехнологичном оборудовании
Фото: Федеральная авиалесоохрана Фото: Федеральная авиалесоохрана
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В ходе подготовки к пожароопасному сезону летчик-наблюдатель Приморской авиалесоохраны повышает квалификацию в федеральном центре спецподготовки в подмосковном Пушкино, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Федеральной авиалесоохраны. Спецподготовка проходит с помощью единственного в мире вертолетного тренажера, позволяющего имитировать реальность возникновения, развития и тушения лесных пожаров.

В пожароопасный сезон-2017 в Приморском крае будет работать 11 летнабов в зоне ответственности которых - более 9 млн га труднодоступных лесных территорий в регионе. В обязанности летнабов входит мониторинг лесопожарной обстановки, обеспечение безопасной высадки парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, руководство тушением лесных пожаров.

По требованиям Росавиации летнабы должны повышать квалификацию каждые 5 лет.

Справка:

Федеральный центр спецподготовки – это Авиационный учебный центр Федеральной авиалесоохраны, который находится в подмосковном г.Пушкино. Центр оснащен единственным в миретренажером вертолета Ми-8 МТВ. Уникальность тренажера заключается в программном обеспечении, позволяющим имитировать развитие лесных пожаров.

Инновационное оборудование создано отечественными разработчиками специально для подготовки и повышения квалификации летчиков-наблюдателей. Летнабы авиалесоохраны отвечают за обнаружение возгораний в условиях труднодоступной местности, там, где нет дорого, безопасность и точность высадки парашютистов-пожарных и десантников-пожарных. Именно летнабы чаще всего становятся руководителями тушения самых сложных лесных пожаров. Чтобы стать летнабом, нужно иметь лесное профессиональное образование и пройти специальную штурманскую подготовку.

В настоящее время в России работает около 300 летнабов, в т.ч. в Приморской авиалесоохране (КГБУ «Приморская авиабаза») – 11 человек. В зоне ответственности региональных специалистов более 9 миллионов га труднодоступной и активно охраняемой площади лесного фонда в Приморском крае.

С 13 по 24 февраля заместитель начальника Приморской авиалесоохраны Василий Медведев повышают квалификацию в Федеральном центре. В случае напряженной обстановки в пожароопасный период Василий Медведев наряду с административными задачами будет выполнять обязанности летнаба.

Для допуска к «полетам» на тренажере сдаются экзамены по «Охране лесов от пожаров», «Воздушной навигации», «Авиационной метеорологии» и другим дисциплинам.

Как отмечает руководитель Авиационного учебного центра Федеральной Авиалесоохраны Евгений Шуктомов: «В настоящее время у нас обучается достаточно большая группа – 25 человек из регионов Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В марте ждем на повышение квалификации еще одну группу. По требованиям Росавиации, чтобы оставаться действующим летнабом, повышать квалификацию необходимо каждые 5 лет».

Справка:

Авиалесоохрана – это единственная в нашей стране служба, обеспечивающая обнаружение и тушение лесных пожаров в труднодоступных лесных районах Российские летчики-наблюдатели, парашютисты-пожарные и десантники-пожарные имеют мировое признание. VI Международная конференция ООН по природным пожарам, состоявшаяся в октябре 2015 года в Республике Корея, отметила систему авиационной охраны лесов России как наилучшую.

В российской авиалесоохране своя собственная система подготовки кадров. Летчиков-наблюдателей готовят только в подмосковном Пушкино в Авиационном учебном центре Федеральной Авиалесоохраны. 

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