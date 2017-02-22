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В мероприятии по сдаче норм комплекса ГТО школьниками скорректировано расписание

Нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

20 февраля во Владивостоке стартовал очередной этапа физкультурного мероприятия по выполнению норм программы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Мероприятие проводит муниципальный центр Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» при поддержке администрации краевой столицы.

Как отмечают организаторы, расписание сдачи норм ГТО немного скорректировано. Завтра, 22 февраля мероприятие в школе № 19 (ул. Постышева, 37) переносится на 12 часов, а сдача норм, ранее запланированная на 27 февраля, переносится на 3 марта и состоится в школах № 79, 70 и 44. Уточнить время можно в муниципальном Центре тестирования ВФСК «ГТО» города Владивостока.

В состязаниях примут участие школьники Владивостока, имеющие необходимую физическую подготовку и по состоянию здоровья, допущенные врачом к участию в данном физкультурном мероприятии. Учащиеся посоревнуются в подтягивании из виса на высокой перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре лежа на полу, прыжках в длину с места, наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимании туловища из положения лежа на спине и рывке гири 16 в килограмм.

Напомним, нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО.

Узнать более подробную информацию по сдаче норм «ГТО» можно в муниципальном Центре тестирования ВФСК «ГТО» города Владивостока (пр-кт 100-летия Владивостока, 30 д, стадион «Строитель»), либо по телефону: 8 (964) 450-20-40 или отправить письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru.

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