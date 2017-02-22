Материнский капитал в 2017 году: размер и последние изменения

Получить сертификат на маткапитал можно лично, либо через доверенное лицо

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В 2017 году в РФ продолжает действовать программа по выдаче материнского капитала, направленная на поддержку семей, которые имеют двух и больше своих или усыновлённых детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Заработала эта программа 10 лет назад. За время действия этой программы, сертификаты маткапитала получили 7,6 млн семей. Многие из них уже использовали сертификаты, ведь это возможность выжить в период непростой экономической ситуации в стране. Но существуют ряд правил использования сертификатов маткапитала. И в некоторых случаях родителям могут отказать в оформлении маткапитала. Сертификат не получат родители, которых лишили родительских прав.

Так, сейчас маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, либо на образования ребенка. Можно также отправить маткапитал на накопительную часть пенсии.

Материнский капитал может получить семья, в которой родился второй или последующий ребенок. Воспользоваться деньгами можно после достижения ребенком трехлетнего возраста. При этом деньги можно потратить как полностью, как и частично, к тому же, в любое время.

Депутаты Госдумы работают над тем, чтобы исключить возможность использования маткапитала мошенниками. Сейчас же они предлагают точно определить список организаций, чьи кредиты можно покрывать с использованием средств маткапитала, исключив оттуда всех кредиторов, которые могут допустить выдачу фиктивных займов на покупку жилья.

Получить сертификат на маткапитал можно лично, либо через доверенное лицо. Для этого необходимо обратиться в ПФ по месту прописки. Заявление на него принимают в многофункциональных федеральных центрах. Также его можно отправить по почте, «Едином портале государственных и муниципальных услуг» можно оставить электронное заявление или через «Личный кабинет застрахованного лица» системы ПФ.

На сегодняшний день по сертификату маткапитала можно получить 453 тыс рублей, тогда как в 2007 году выплата по сертификату составляла 250 тыс рублей. До минувшего года правительство проводило ежегодно индексацию маткапитала. Но в прошлом году из-за сложной экономической ситуации в стране было принято решение отказаться от индексации маткапитала. Тем не менее, даже та сумма, которая выплачивается сегодня по сертификату маткапитала, является хорошим подспорьем семье с детьми.