Прием заявок на премию «Молодежный вектор» будет продолжаться до 1 апреля

Премию получат 25 представителей молодёжи

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока продолжается приём документов от соискателей знака «Молодежный вектор», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Премию получат 25 представителей молодёжи от 14 до 30 лет включительно, которые внесли значительный вклад в развитие краевого центра Приморья.

Ходатайство и документы предоставляются в управление по делам молодежи администрации Владивостока: Океанский проспект, 30, каб. 5. Документы принимаются до 1 апреля по вторникам, средам и четвергам с 14 до 17 часов. Контактное лицо: Анастасия Полтавцева, специалист отдела содействия развитию молодежного творчества управления по делам молодежи администрации Владивостока (тел. 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru).

««Молодежный вектор» - это форма поощрения молодых людей, которые не только что-то сделали для города, но и в будущем планируют работать над своими проектами. Денежное поощрение выдается одновременно с вручением знака. Вручение престижной премии состоится в рамках городского праздника «День молодежи» в июне 2017 года», - рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.