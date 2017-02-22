В Австралии самолет упал на торговый центр, погибли 5 человек

На данному факту проводится проверка

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

В Австралии в результате авиакатастрофы погибли 5 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Частный легкомоторный самолет, на борту которого были 5 человек, упал на торговый центр. News Executive сообщает, что этот инцидент произошел в северном пригороде Мельбурна, городке Эссендон Филдс недалеко от аэропорта.

Представитель местной полиции рассказал журналистам, что никому из людей, пребывавших на момент катастрофы в самолете, выжить не удалось.

Следует отметить, что торговый центр, на который рухнул самолет, еще не был открыт для посетителей. В противном случае, не исключают в австралийской полиции, жертв катастрофы могло быть гораздо больше.

Специалисты уже работают на месте падения самолета. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

Очевидцы произошедшего рассказали, что после падения они видели пламя и клубы черного дыма. В эфире австралийских телеканалов появилось видео, на котором запечатлено место падение самолета. Кадры с места крушения самолета попали и в ютуб. Судя по этому видео, торговый центр, на который рухнул самолет, серьезно поврежден.