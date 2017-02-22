Правительство РФ планирует ограничить оплату наличными

На данный момент единого мнения нет

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Минфин и Минэкономразвития ищут способы борьбы с теневой экономикой: обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок и введению сборов по типу платежа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



В январе глава Минфина Антон Силуанов предлагал вернуться к обсуждению ограничения расчетов наличными для «обеления экономики» и более эффективного сбора налогов. Тогда он предложил для начала установить «определенную планку для покупки дорогостоящих товаров».



Стало известно, что Минэкономразвития и Минфин обсуждают планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. Такая информация появилась в СМИ, со ссылкой на двух федеральных чиновников, а также двух участвующих в обсуждении экспертов.



Отмечается, что пока на уровень правительства обсуждение не выносилось, так как у ведомств нет решений, сообщил один из чиновников. В частности, нет единого мнения относительно порога для запрета на расплату наличными.



В качестве возможных мер обсуждаются запрет зарплат наличными, ограничение оплаты наличными крупных покупок, а также введение особого муниципального налога. Его ставка будет различаться по типу платежа. Тем не менее, конкретных решений еще не принято.



Участники дискуссии, в частности, предложили ввести ограничения на продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные. При этом единого мнения по поводу цены отсечения.



Для того, чтобы простимулировать переход к такому методу, ведомства обсуждают возможность снижения ставки НДС для платежей.



Эксперты утверждают, что для реализации данной идеи по всей стране должна работать инфраструктура POS-терминалов, регионы должны быть обеспечены интернетом, а стоимость расчетов должна снижаться.



Отмечается, что причиной таких мер является необходимость борьбы с теневой экономикой. В министерствах, указанных выше, комментировать информацию о возможном ограничении наличных расчетов комментировать отказались, отметив, что некоторые идеи могут войти в план правительства по развитию экономики в 2018-2024 гг.



Стоит добавить, что по данным Росстата, граждане по-прежнему предпочитают расчеты наличными. Держатели платежных карт за девять месяцев 2016 г. сняли 19 трлн руб. наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн.