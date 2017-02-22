Басманный суд рассматривает дело главы Владивостока Игоря Пушкарева - он-лайн 23:44, 21 февраля Басманный суд рассматривает дело главы Владивостока Игоря Пушкарева - он-лайн (Эксклюзив)
Директору МУП «Дороги Владивостока» продлили арест на 3 месяца 21:22, 21 февраля Директору МУП «Дороги Владивостока» продлили арест на 3 месяца (Эксклюзив)
Как буксировали “Еруслан” 18:29, 21 февраля Как буксировали “Еруслан” (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 22 среда
00:53
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
00:53
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
00:06
Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: изменения в законе о приватизации
Февраль, 21 вторник
23:44
Басманный суд рассматривает дело главы Владивостока Игоря Пушкарева - он-лайн Эксклюзив
23:14
Во Владивостоке прошла четвертьфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН
22:37
Восьмилетнюю девочку убило током от заряжающегося смартфона в Новгороде
22:10
Заседание по делу Игоря Пушкарева задерживается Эксклюзив
21:22
Директору МУП «Дороги Владивостока» продлили арест на 3 месяца Эксклюзив
21:04
Владивостокские гостинки упали в цене
20:21
Владивостокцев угостят солдатской кашей
19:38
Во Владивостоке ограничат парковку
19:07
Компания Теле-2 прокомментировала ситуацию с незаконным киоском Эксклюзив
18:37
Во Владивостоке состоится чемпионат по трикингу
18:29
Как буксировали “Еруслан” Эксклюзив
18:15
Байкеры Приморья "порвут зиму" Фото
17:49
В среду Владивосток вновь накроет снег
17:38
Эксперт: Отставка замминистра завершает процесс перестройки Минэкономразвития
17:29
Масленицу отметят во Владивостоке
17:26
Иван Савкин установил новый рекорд, сдвинув с места электропоезд Фото
17:06
Какой сегодня праздник: 21 февраля - Международный день родного языка
17:02
Приморские фермеры пока не решаются везти свою птицу в Японию
16:52
В Приморье задержаны два брата, которые похищали велосипеды
16:41
У бывшего приморского вице-губернатора Сергея Сидоренко истек срок домашнего ареста
16:27
Приморцев спросят, знают ли они о здоровом питании
16:15
В приморскую колонию начали доставлять оборудование для обучения заключенных Эксклюзив
16:00
​Спорткомплекс на Снеговой Пади ждет своего инвестора
15:51
22 февраля - последний день приёма заявок на субсидии
15:50
Тренер по продажам Дмитрий Ткаченко возвращается во Владивосток
15:40
Во Владивосток ненадолго пришла ясная погода и потепление
15:26
Через несколько лет Россия начнет уходить под воду, - ученые
15:08
Приморские осужденные питаются в кафе и могут заказывать себе еду Фото
14:56
Роскомнадзор: Мошенники посягнули на святое
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4087 (26) от 22 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: изменения в законе о приватизации

10 февраля Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Госдума приняла закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации и теперь вопрос о том, кто может воспользоваться этим правом, волнует многих россиян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

После того как в РФ стартовала приватизация жилья, сроки ее проведения неоднократно продлевались. В этом году 1 марта бесплатная приватизация жилья должна была закончиться. Но власти приняли решение продлить приватизацию.

Так, изначально предполагалось, что правом на бесплатную приватизацию жилья смогут воспользоваться только некоторые категории граждан. Прозвучал также предложение продлить бесплатную приватизацию до 2020 года. Но позднее было решено продлить бесплатную приватизацию на бессрочное время для всех.

Принятие такого решения одобрил ранее президент РФ Владимир Путин, а также правительство и все думские фракции. Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что является сторонником введения бесплатной бессрочной приватизации.

10 февраля Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России.

Глава Минстроя России Михаил Мень считает, что решение о бессрочной бесплатной приватизации жилья в РФ снимет ажиотаж вокруг этого вопроса.

Согласно данным, полученным со всех регионов страны, в РФ приватизировано менее 78% квартир. Пока еще не воспользовались своим правом на приватизацию жильцы общежитий, жители военных городков, крымчане и многие другие категории граждан.

Некоторые граждане к тому же не спешат оформлять жилье в собственность из-за экономии на платежах за общедомовое имущество, растущем налоге на недвижимость. Но приватизировать квартиру такие граждане со временем все равно планируют, ведь если приватизация не будет оформлена, они не смогут передать такое жилье в наследство.

Следует также знать, о том, что существуют категории жилья, не подлежащих передаче в собственность:

- Расположенные в закрытых военных городках.

- Находящиеся в ветхих и аварийных домах.

- Относящиеся к маневренному фонду муниципальных образований.

- Находящиеся в домах-интернатах.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморские фермеры пока не решаются везти свою птицу в Японию
17:02, 21 февраля 2017 Приморские фермеры пока не решаются везти свою птицу в Японию

Процесс согласований с японской стороной идет активно

У бывшего приморского вице-губернатора Сергея Сидоренко истек срок домашнего ареста
16:41, 21 февраля 2017 У бывшего приморского вице-губернатора Сергея Сидоренко истек срок домашнего ареста

Фрунзенский суд принял новое решение

​Спорткомплекс на Снеговой Пади ждет своего инвестора
16:00, 21 февраля 2017 ​Спорткомплекс на Снеговой Пади ждет своего инвестора

Строительство пока "заморожено"

​Приближенного губернатора Приморья Илью Митькина-Спокойнова навестят в СИЗО
14:46, 21 февраля 2017 ​Приближенного губернатора Приморья Илью Митькина-Спокойнова навестят в СИЗО

Политтехнолог арестован на 2 месяца

Доллар растет, рубль - падает
09:21, 21 февраля 2017 Доллар растет, рубль - падает

Курс валют на 21 февраля

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной постпреда РФ при ООН
08:59, 21 февраля 2017 Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной постпреда РФ при ООН

Виталий Чуркин скончался в возрасте 64 лет

Налог на пенсию в России 2017: сколько нужно платить в месяц, индексация
07:02, 21 февраля 2017 Налог на пенсию в России 2017: сколько нужно платить в месяц, индексация

Сообщение о налоге на пенсию вызвало беспокойство у большинства российских пенсионеров