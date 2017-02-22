Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: изменения в законе о приватизации

10 февраля Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Госдума приняла закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации и теперь вопрос о том, кто может воспользоваться этим правом, волнует многих россиян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

После того как в РФ стартовала приватизация жилья, сроки ее проведения неоднократно продлевались. В этом году 1 марта бесплатная приватизация жилья должна была закончиться. Но власти приняли решение продлить приватизацию.

Так, изначально предполагалось, что правом на бесплатную приватизацию жилья смогут воспользоваться только некоторые категории граждан. Прозвучал также предложение продлить бесплатную приватизацию до 2020 года. Но позднее было решено продлить бесплатную приватизацию на бессрочное время для всех.

Принятие такого решения одобрил ранее президент РФ Владимир Путин, а также правительство и все думские фракции. Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что является сторонником введения бесплатной бессрочной приватизации.

10 февраля Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России.

Глава Минстроя России Михаил Мень считает, что решение о бессрочной бесплатной приватизации жилья в РФ снимет ажиотаж вокруг этого вопроса.

Согласно данным, полученным со всех регионов страны, в РФ приватизировано менее 78% квартир. Пока еще не воспользовались своим правом на приватизацию жильцы общежитий, жители военных городков, крымчане и многие другие категории граждан.

Некоторые граждане к тому же не спешат оформлять жилье в собственность из-за экономии на платежах за общедомовое имущество, растущем налоге на недвижимость. Но приватизировать квартиру такие граждане со временем все равно планируют, ведь если приватизация не будет оформлена, они не смогут передать такое жилье в наследство.

Следует также знать, о том, что существуют категории жилья, не подлежащих передаче в собственность:

- Расположенные в закрытых военных городках.

- Находящиеся в ветхих и аварийных домах.

- Относящиеся к маневренному фонду муниципальных образований.

- Находящиеся в домах-интернатах.