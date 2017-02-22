В Москве вьетнамец вонзил нож в грудь маленькой девочке

Девочка была госпитализирована

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

20 февраля в Москве произошел шокирующий инцидент, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. В многофункциональном комплексе на Ярославском шоссе гражданин Вьетнама с ножом напал на девочку.

Молодой человек ударил ребенка в грудь ножом, после чего малышку госпитализировали, а самого злоумышленника вскоре задержали правоохранительные органы.

Сообщается, что потерпевший ребенок также является гражданкой Вьетнама

По словам представителя столичного главка СК Юлии Ивановой, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В чем причина подобной агрессии, пока неизвестно.