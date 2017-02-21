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Дело Пушкарёва

Директору МУП «Дороги Владивостока» продлили арест на 3 месяца

Андрей Лушников останется в СИЗО до 30 мая
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

В Басманном районном суде Москвы только что закончилось заседание по делу директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, который проходит обвиняемым по делу мэра приморской столицы Игоря Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Суд поддержал ходатайство следствия о продлении ареста до 30 мая 2017 года. 

Напомним, Андрей Лушников был заключен под стражу 3 июня. По версии следствия, в 2012-2014 годах Игорь Пушкарев передал ему деньги для приобретения у "Востокцемент" строительных материалов на ремонт и содержание дорог Владивостока.

У директора МУП «Дороги Владивостока» трое детей, причем третий родился только в июне 2016 года, когда Андрея арестовали. 28 ноября Басманный суд продлил Андрею Лушникову срок ареста на три месяца - до 28 февраля 2017 года.

Как сообщало РИА VladNews, 16 февраля Басманный суд продлил еще на 3 месяца - до 30 мая - срок домашнего ареста брату главы Владивостока Игоря Пушкарева - генеральному директору ООО ООО "Востокцемент" Андрею Пушкареву, который также проходит по делу о коммерческом подкупе.

Также сегодня, 21 февраля, Басманный районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста главе Владивостока Игорю Пушкареву. Начало заседания - в 14.30 (время московское).

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