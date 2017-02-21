Вопросы о местоположении павильона решает арендодатель

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Компания Теле-2 прокомментировала ситуацию с незаконным киоском во Владивостоке.

Напомним, в начале этого года на газоне в районе улицы Русская был незаконно размещен павильон с вывеской компании связи. По данному факту администрация Владивостока разместила соответствующее сообщение на своем официальном сайте, а затем и на самом павильоне.

Как прокомментировали корреспонденту РИА VladNews представители оператора, компания расширяет сеть дистрибуции по программе франчайзинга на торговых площадях, взятых в аренду.

"При заключении договоров специалисты компании проверяют пакет разрешительных документов у собственников помещений. В данном случае в соответствии с условиями заключенного договора, оператор арендовал помещение в указанном павильоне, где планировал открыть салон связи. Размещение самого павильона на земельном участке осуществлял арендодатель. В компании инициировали проверку по данной ситуации и проинформировали собственника помещения. Вопросы о местоположении павильона следует адресовать арендодателю. Оператор остановил ремонтные работы и демонтировал вывеску с данного павильона", - отметили в компании.