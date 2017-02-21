Как буксировали “Еруслан” 18:29, 21 февраля Как буксировали “Еруслан” (Эксклюзив)
В среду Владивосток вновь накроет снег 17:49, 21 февраля В среду Владивосток вновь накроет снег
Иван Савкин установил новый рекорд, сдвинув с места электропоезд 17:26, 21 февраля Иван Савкин установил новый рекорд, сдвинув с места электропоезд (Фото)
Новостная лента
Февраль, 21 вторник
18:49
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
18:49
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
18:49
​Басманный суд 21 февраля рассмотрит дело Игоря Пушкарева Эксклюзив
18:37
Во Владивостоке состоится чемпионат по трикингу
18:29
Как буксировали “Еруслан” Эксклюзив
18:15
Байкеры Приморья "порвут зиму" Фото
17:49
В среду Владивосток вновь накроет снег
17:38
Эксперт: Отставка замминистра завершает процесс перестройки Минэкономразвития
17:29
Масленицу отметят во Владивостоке
17:26
Иван Савкин установил новый рекорд, сдвинув с места электропоезд Фото
17:06
Какой сегодня праздник: 21 февраля - Международный день родного языка
17:02
Приморские фермеры пока не решаются везти свою птицу в Японию
16:52
В Приморье задержаны два брата, которые похищали велосипеды
16:41
У бывшего приморского вице-губернатора Сергея Сидоренко истек срок домашнего ареста
16:27
Приморцев спросят, знают ли они о здоровом питании
16:15
В приморскую колонию начали доставлять оборудование для обучения заключенных Эксклюзив
16:00
​Спорткомплекс на Снеговой Пади ждет своего инвестора
15:51
22 февраля - последний день приёма заявок на субсидии
15:50
Тренер по продажам Дмитрий Ткаченко возвращается во Владивосток
15:40
Во Владивосток ненадолго пришла ясная погода и потепление
15:26
Через несколько лет Россия начнет уходить под воду, - ученые
15:08
Приморские осужденные питаются в кафе и могут заказывать себе еду Фото
14:56
Роскомнадзор: Мошенники посягнули на святое
14:46
​Приближенного губернатора Приморья Илью Митькина-Спокойнова навестят в СИЗО Эксклюзив
14:42
«Меридианы Тихого – 2017» ищут волонтеров
14:19
Опасная болезнь преследует мужское население России, - ученые
14:04
Как прошел митинг по проблемам системы ЭРА-ГЛОНАСС во Владивостоке? Видео
13:48
Очередной автомобиль сгорел во Владивостоке Фото
13:37
В Приморье задержан злоумышленник, который похитил крупную сумму денег в поезде
13:27
Во Владивостоке за сутки произошло почти 100 аварий Эксклюзив
13:22
Несоблюдение административного законодательства обойдётся нарушителям в почти полмиллиона рублей
13:14
Во Владивостоке водитель-пенсионер сбил школьника на пешеходном переходе Эксклюзив
13:01
В Тихом океане пираты захватили вьетнамское судно
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4086 (25) от 21 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Улицу Русскую избавили от опасного общепита
«Эра-ГЛОНАСС»: насильно мил не будешь
На коньках и на колесах – мимо Папенберга
«Еруслан»: 10 сантиметров до катастрофы
Приморцы в «пилоте»
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Байкеры Приморья "порвут зиму"

Последняя суббота зимы станет праздником для мотосообщества
Фото: Русские самураи Фото: Русские самураи
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Байкеры Приморского края в очередной раз "Порвут зиму" 25 февраля на мысе Кунгасный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на страницу сообщества мотоциклистов "Русские Самураи".

По сложившейся традиции, байкеры собираются вместе, чтобы отпраздновать начало весны, которую все они так ждут.

- Как обычно, будет много интересных забав: катание на байках, перетягивание канатов, бега, бои и другие развлечения, - сообщается на странице. - Это традиция мотолюбителей - проводить пикник в последнюю субботу февраля.

Также сообщается, что не обойдется без сжигания чучела зимы и традиционного костра, а также хоровода и угощений в виде блинов и чая.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В среду Владивосток вновь накроет снег
17:49, 21 февраля 2017 В среду Владивосток вновь накроет снег

В крае потеплеет

Масленицу отметят во Владивостоке
17:29, 21 февраля 2017 Масленицу отметят во Владивостоке

Мероприятия состоятся 25 и 26 февраля

​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России
17:18, 21 февраля 2017 ​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России

Также «получателями» стали многие правительственные чины

Какой сегодня праздник: 21 февраля - Международный день родного языка
17:06, 21 февраля 2017 Какой сегодня праздник: 21 февраля - Международный день родного языка

В этот день в разных странах проходят тематические мероприятия

Приморцев спросят, знают ли они о здоровом питании
16:27, 21 февраля 2017 Приморцев спросят, знают ли они о здоровом питании

15 марта - Всемирный день прав потребителей

В приморскую колонию начали доставлять оборудование для обучения заключенных
16:15, 21 февраля 2017 В приморскую колонию начали доставлять оборудование для обучения заключенных

Мужчины получат новую, актуальную профессию для жизни после освобождения

22 февраля - последний день приёма заявок на субсидии
15:51, 21 февраля 2017 22 февраля - последний день приёма заявок на субсидии

Заявки будут приниматься до 18 часов