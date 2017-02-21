Последняя суббота зимы станет праздником для мотосообщества

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Байкеры Приморского края в очередной раз "Порвут зиму" 25 февраля на мысе Кунгасный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на страницу сообщества мотоциклистов "Русские Самураи".

По сложившейся традиции, байкеры собираются вместе, чтобы отпраздновать начало весны, которую все они так ждут.

- Как обычно, будет много интересных забав: катание на байках, перетягивание канатов, бега, бои и другие развлечения, - сообщается на странице. - Это традиция мотолюбителей - проводить пикник в последнюю субботу февраля.

Также сообщается, что не обойдется без сжигания чучела зимы и традиционного костра, а также хоровода и угощений в виде блинов и чая.