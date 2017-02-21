Владивостокские гостинки упали в цене

Самое крутое падение по стране - почти на 16%

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокские гостинки и малогабаритные квартиры площадью до 32 квадратных метров за 2016 год серьезно упали в цене на 15,8% (за квадратный метр), сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на данные портала "Мир квартир". Это самое крутое падение цен на данный вид недвижимости по всей стране. И оно повлекло снижение цен на малогабаритные квартиры в приморской столице в среднем на 15,2%.

Сейчас Владивосток по показателю стоимости (84 143 рубля) находится на 7-м месте по России. В среднем гостинки и маленькие "однушки" в приморской столице, по данным портала, стоят 2 176 734 рубля.

Из 68 городов, которые вошли в данную статистику, только в 17 отмечено повышение цен на малогабаритное жилье за год. В общем по России отмечено падение цен на жилье площадью менее 32 "квадратов" на 4,8% - до 1 569 571 рубля.

«Малогабаритные квартиры – одно из самых доступных предложений, как на первичном рынке, так и в старом фонде. Именно поэтому они пользуются активным спросом, – замечает гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. – Тем не менее, в кризисной ситуации цены падают даже на самые востребованные объекты. Частично снижение стоимости обусловлено выходом на рынок новостроек новых проектов – как известно, небольшие «однушки» и студии раскупаются на начальной стадии строительства, становясь локомотивом продаж».