Эксперт рассказал, как гуляли Масленицу раньше - а как сейчас

В России отмечают Масленицу

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

С понедельника, 20 февраля, россияне отмечают Масленицу. Ближайшие семь дней самым популярным блюдом будут, конечно, блины. О масленичных традициях, утраченных и вновь приобретенных, в эфире радио Sputnik рассказал младший научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН, этнолог Павел Серин, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Какие блины считаются настоящими масленичными?

- Если учитывать традиции наших предков, то это - жирные блины. Любая мука хороша для блинов. Гречишные блины – это традиционные для наших предков, просто пекут блины из гречневой муки реже, потому, что гречневая мука бывает реже. Но Россия большая и хлеба разные: где-то рожь, где-то пшеница, гречка, а на Севере - ячмень. Но самые хорошие блины пекли обычно в последний день Масленицы. Или, начиная с четверга, Широкой масленицы,- тогда блин должен быть и жирнее. С понедельника до среды начинали есть блины с растительным маслом, например, с конопляным, а с четверга - со сливочным.

- А блины с начинкой тоже всегда готовили на Масленицу?

- Блины в России и, в частности, на Масленицу, это не только угощение. Это обрядовое блюдо, и оно связано с поминальными ритуалами, со свадебными, и календарными обрядами. Масленица собирает всё. Масленичный блин – это и поминальный блин, и блин для молодоженов, и блин для встречи весны. Блин связывает два мира. Блины ритуальные – без начинок. А когда идет стопка блинов, то вокруг них можно все что угодно. И блинчики фаршированные, и блинчики завернутые. Блины ведь не только у русских пекут. Думаю, что сейчас в Марий-Эл пекут слоеные блины, в Мордовии пекут очень толстые, пышные блины из пшеничной муки, хотя и не только в Мордовии, но тут они считаются фирменными. Так что сейчас хозяйки будут печь блины, какие хотят.

- Что такое «к теще на блины»? Это имеет отношение к Масленице?

- Конечно, в первую очередь приглашали молодоженов, которые только поженились. Теща должна выказать уважение к зятю и хорошо накормить его. А зять дарил теще хорошую обувь. И уже в последний день Масленицы уже зять возил блины к теще.

- Какие традиции были, но мы их потеряли?

- Мы потеряли катание, потому, что нет лошадей. Масленичные катания с горки очень часто были связаны с риском, потому что самой рискованной забавой было катание с горки, стоя, цепляясь друг за друга. И специально даже плели лапти, потому что в лаптях было очень хорошо скользить. И нужно было так прокатиться, чтобы не упасть. И катались мужчины и женщины, девушки и парни. Еще была такая забава – кататься на молодых девушках, которые не замужем. Ведь на горке много людей, и вот, поймают какую-нибудь, навалятся и поехали. Многие вещи пропали в советские годы, но они были в досоветское время. Масленичные базары были, соревнования были. И, самое главное, что удивляло всегда иностранцев, и что сейчас удивляет нас - это кулачные бои. В Масленицу они были обязательны. В понедельник - это были самые маленькие мальчики, с четверга, в пятницу вступали взрослые мужчины, и так до стариков. Иногда даже дрались женщины, но с женщинами, не с мужчинами. Считалось, что вот такие драки могут повысить урожайность. Это борьба, с одной стороны темного и светлого, с другой - это борьба весны и зимы. И эта борьба повышает урожай.

- А что нового?

- Появились и новые традиции. Сейчас праздник очень часто называется - Проводы русской зимы. Из новых традиций - собираются люди на площади, в некоторых местах будут устанавливать шест, на него призы вешать, забраться на этот шест. Разные спортивные мероприятия. Это новое. И главное, мы теперь все в основном - горожане, жители больших и малых городов, в селах народа стало меньше. И мы сейчас ждем, что нас будут развлекать. А в традиционной культуре - каждый участник он и зритель, он же участник праздника, это шутки, это смех, это песни, это пляски.

- В Масленице язычески корни, или христианские?

- В том виде, в каком она до нас дошла – это уже сочетание христианства и язычества. Этот праздник есть у всех индо-европейских народов. Это же карнавал, и проводится она по тем же правилам. Масленицу, кстати, меньше отмечали на Украине, побольше в Белоруссии и очень ярко - у русских. Также отмечали Масленицу и западные славяне, и южные, католики. Но у народа все переплеталось - и христианство, и язычество. С Масленицей пыталась когда-то бороться церковь, но тут она не очень преуспела, ни католическая, ни православная. Но у протестантских народов Масленица до трех дней сократилась. А у православных и католиков гуляют целую неделю. Но есть одна установка - в Масленицу нельзя есть мясо. И это – подготовка к посту. В старину говорили: "придет пост, дадут редьки хвост".

- А была ли, как мы сейчас говорим, эта неделя выходной?

- Да. До среды все занимались своими делами. После среды женщины прекращали прясть, это уже окончание прядильни, потому что в Великий пост женщины начинали уже ткать. Мужчины тоже прекращали свои дела. А с четверга до воскресенья – это гульба, ходьба по гостям, это встреча гостей. Дома оставались только больные и хозяйки, потому что им угощать. Вот придет такая компания, хозяйка их угостит, выпьют, закусят, попоют-попляшут, и пойдут дальше.

- А какая главная традиция, которая у нас закрепилась?

- В моем окружении – это прощеное воскресенье. Когда надо просить прощения у родственников в обязательном порядке, когда надо просить прощения у коллег. А если получается, то сходить на горку. Но, главное, – масленица не гуляется в одиночку.