Во Владивостоке прошла четвертьфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН

Владивосток представляли участники школьной лиги КВН

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

На минувшей неделе во Владивостоке на сцене театрально-концертного комплекса «Андеграунд» ВГУЭС прошла четвертьфинальная игра 2 сезона регионального представительства Всероссийской юниор-лиги КВН в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока. В игре приняли участие команды из 7 муниципальных образований края: Владивостока, Артёма, Большого Камня, Находки, поселка Новошхатинский, поселка Новый и ЗАТО Фокино. Победителем стала команда «С чистого листа» (гимназия № 1) из Владивостока.

В состав жюри вошли представители краевой и городской власти, Приморской краевой организации «Российский союз молодежи», а также и Приморской юниор – лиги и школьной лиги КВН

Напомним, Владивосток представляли участники школьной лиги КВН: команды «Уже не дети» (школа №9), «По тихой» (Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей №1), «Нам так надо» (школа №81), «Малая заря» (школа №58) и «С чистого листа» (гимназия №1). Команды соревновались в двух конкурсах «Приветствие» и «Биатлон». По итогам состязаний в юморе в полуфинал прошли команды, занявшие с 1 по 6 место.

Итоги игры:

1.«С чистого листа» (Владивосток);

2.«Нам так надо» (Владивосток);

3.«Пацанки» (Новошахтинск);

4.«Кубик» (п.Новый);

5.«Приличные люди» (Большой камень);

6.«Малая Заря» (Владивосток).

Кроме того, решением жюри дополнительно в полуфинал приглашены команды «По – тихой» (Владивосток) и «3- й квартал» (Арсеньев). Полуфинальная игра Приморской юниор – лиги КВН состоится в марте.

Главным призом сезона Приморской юниор-лиги КВН станет поездка осенью 2017 года на полуфинал телевизионного сезона Всероссийской юниор-лиги КВН в Москве, которая будет транслироваться на федеральном канале «Карусель».