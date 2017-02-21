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Восьмилетнюю девочку убило током от заряжающегося смартфона в Новгороде

Проводится проверка
Фото: tjournal.ru Фото: tjournal.ru
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

В Великом Новгороде проводится проверка по факту гибели восьмилетней девочки от удара током 18 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Новгородской области.

Сообщается, что вечером школьница получила смертельный разряд, когда говорила по мобильному телефону, подключенному к сети через зарядное устройство. Прибывшие врачи спасти девочку не смогли - она скончалась на месте. Заметим, что на теле погибшей следов насильственной смерти обнаружено не было.

Стоит отметить, что семья, где воспитывалась школьница, является благополучной и на учете в органах системы профилактики происшествий с несовершеннолетними не состоит.

Сейчас следователям выясняют, из-за чего погиб ребенок. Существуют несколько версий: из-за неисправности электропроводки, зарядного устройства или самого телефона.

По результатам проверки, скорее всего, возбудят уголовное дело.

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