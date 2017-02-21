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Политика и экономика

Турция или Египет: сколько будет стоить отдых в Турции в 2017 году

Многих туристов также волнует вопрос безопасности
Фото: vtravel.spb.ru Фото: vtravel.spb.ru
Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

Турецкие курорты уже зимой пользуются большим спросом среди российских туристов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Что выберут россияне для отдыха, когда возобновятся чартерные полеты в Египет?


Стоит сказать, Турция сейчас находится в пятерке самых продаваемых направлений. Туры покупают как на весну, так и на лето. Пока что цены приемлемые: при раннем бронировании туроператоры делают скидки до 20-50%. К летнему сезону стоимость туров вырастет.

Как сообщил директор по продажам в туристической компании, в середине апреля двое взрослых могут улететь на неделю в отель 4* с системой питания «все включено» за сумму от 24000 рублей. В середине июля такой же отдых для двоих в отеле 4* начинается от 42000 рублей.

Похожий разброс цен наблюдается на весну и на лето. В частности, май – от 27 тысяч на двоих, июль – от 36 тысяч рублей на двоих. В июле ожидается снижение цен, но только под горящие туры у туроператоров, если рейсы будут недогружены.

Отметим, что многих туристов волнует вопрос безопасности.

Как отмечают туроператоры, скорее всего, Турция займет первое место по результатам летних продаж. В свою очередь туроператоры заявили, что количество российских туристов, желающих отдохнуть в Турции, в этом сезоне не вернется на докризисный уровень.

По словам директора частной туристической компании, стоимость отдыха в Турции составит от 20 до 70 тыс. рублей с человека. «Если брать июль, то в этот период можно отдохнуть в Турции, потратив от 60–70 тыс. рублей. В мае и начале июня, а также во второй половине сентября есть предложения за 20–30 тыс. рублей по раннему бронированию.

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