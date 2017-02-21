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Общество

Какой сегодня праздник: 21 февраля - Международный день родного языка

В этот день в разных странах проходят тематические мероприятия
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Дата для Дня языка была выбрана в знак памяти событий, которые произошли в Дакке (ныне - столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда полицейские расстреляли студентов, вышедших на митинг в защиту своего родного языка бенгали. Они требовали признать его одним из государственных языков страны.

Известно, что Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции объявила 2008 год Международным годом языков (International Year of Languages). А 2010 год был провозглашен Международным годом сближения культур (International Year for the Rapprochement of Cultures).

Следует отметить, что языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. По данным ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира в скором времени могут потерять последних носителей.

Все шаги по распространения родных языков направлены на содействие языковому разнообразию и многоязыковому образованию, развитию знакомства с языковыми и культурными традициями, а также это способствует укреплению солидарности, основанной на взаимопонимании, терпимости и диалоге.

21 февраля 2003 года Генеральный директор ЮНЕСКО К.Мацуура подчеркнул: «Почему столько внимания уделяется родному языку? Потому что языки составляют неповторимое выражение человеческого творчества во всем его разнообразии. Как инструмент коммуникации, восприятия и размышления, язык также описывает то, как мы видим мир, и отражает связь между прошлым, настоящим и будущим. Языки несут следы случайных встреч, различные источники, из которых они насыщались, каждый в соответствии со своей отдельной историей. Родные языки уникальны в том отношении, какой отпечаток они накладывают на каждого человека с момента рождения, наделяя его особым видением вещей, которые никогда на самом деле не исчезнут, несмотря на то, что впоследствии человек овладевает многими языками. Изучение иностранного языка — это способ познакомиться с другим видением мира, с другими подходами».

Ежегодно в рамках празднования Дня родного языка в разных странах проходят мероприятия, нацеленные на содействие защите всех языков, а также лингвистического разнообразия и многоязычия.

Кроме того, в разные годы проведение Дня языков было посвящено темам: взаимосвязи между родным языком и многоязычием, системе Брайля и языку жестов; охране нематериального наследия человечества и сохранению культурного разнообразия.

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