Приморские фермеры пока не решаются везти свою птицу в Японию

Процесс согласований с японской стороной идет активно

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Между Россией и Японией в формате телеконференции состоялись очередные переговоры, которые были посвящены налаживанию эффективной двусторонней торговли животноводческой и растениеводческой продукцией между странами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В ходе переговоров стороны обсудили запланированный на март визит специалистов Россельхознадзора в Японию с целью оценки эпизоотической ситуации и системы безопасности при производстве высококачественной говядины кобэ, а также намеченную в этом же месяце аналогичную инспекцию представителями японских ведомств российской системы безопасности при производстве сырой и готовой продукции из мяса птицы.

Сейчас завершается процедура анализа рисков и согласования программ взаимных инспекций. В рамках этой работы в ближайшее время Россельхознадзор направит японской стороне проект ветеринарного сертификата на поставки российского термически обработанного мяса птицы в Японию для его согласования.

Как сообщалось ранее, с января 2017 года началась работа по формированию перечня российских предприятий, желающих экспортировать сырое мясо птицы и термически обработанную птицепродукцию в Японию для проведения их инспектирования японскими специалистами.

Ветеринарные требования при поставках птицеводческой продукции в Японию будут в ближайшее время размещены на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз.Вывоз.Транзит-Япония-Экспорт».

Приморские предприятия, заинтересованные в поставках птицеводческой продукции в Японию, могут обратиться в соответствующее территориальное управление Россельхознадзора для проведения обследования на соответствие ветеринарным требованиям Японии.

Как сообщили в отделе государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля Россельхознадзора региона, пока в адрес теруправления заявок на проведение обследований на соответствие ветеринарным требованиям Японии от птицеводческих предприятий не поступало.