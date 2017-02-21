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Общество

В среду Владивосток вновь накроет снег

В крае потеплеет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

В среду, 22 февраля, очередной циклон накроет в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во второй половине дня в крае начнется снег, а столбики термометров поднимутся до −2…+3 °C, в горных районах −3…−8 °C.

Днем в четверг, 23 февраля, осадки начнут прекращаться, а фон дневных температур вновь понизится. На побережье усилится северный ветер.

Во Владивостоке ночью 22 февраля погода преимущественно без осадков. Днем небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура ночью −6…−8 °C, днем около 0 °C. В праздничный День защитника Отечества в городе без осадков. Ветер северный сильный. Похолодание. Ночью −7…−9 °C, днём −4…−6 °C.

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