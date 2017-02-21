В приморскую колонию начали доставлять оборудование для обучения заключенных

Мужчины получат новую, актуальную профессию для жизни после освобождения

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

17 февраля в рамках реализации проекта "Ресоциализация осужденных через получения профессии" в рамках программы "Возвращение" подписанного между фондом поддержки социальных инноваций Олега Дерипаска "Вольное дело" и Приморским краевым отделением Общероссийской общественной организации "Совет общественных наблюдательных комиссий", члены общественной организации, а также члены ОНК Приморского края передали первую часть оборудования в исправительную колонию ФКУ ИК-20, сообщил корреспонденту РИА VladNews глава ОНК Приморья Владимир Найдин.

По этому социальному проекту предполагается, что общественники совместно с ГУФСИН по Приморью в этой колонии создадут условия для успешной ресоциализации осужденных, после отбытия наказания путем обучения их востребованной профессии. На базе исправительной колонии члены ОНК будут непосредственно участвовать в создании материально-технической базы, здесь состоится безвозмездная передача необходимого оборудования для получения новой профессии заключенными.

Их будут обучать мастера по специальности "Мастер жилищно-коммунального хозяйства". В колонии уже начали готовить учебные классы для осужденных. Обучение планируется начать с 1 сентября 2017 года. Первый набор составит 25 человек.

В результате совместного взаимодействия ОНК и ГУФСИН РФ по Приморскому краю в ФКУ ИК-20 будет введена новая специальность, а осужденные получат возможность получить актуальную рабочую профессию, которая поможет им в жизни после освобождения из колонии.