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Политика и экономика

​Спорткомплекс на Снеговой Пади ждет своего инвестора

Строительство пока "заморожено"
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Для окончания строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на Снеговой пади, строительство которого началось в 2011 году, администрация Владивостока намерена заключить концессионное соглашение с инвестором, который со своих средств достроит объект и на определённых условиях будет его временно эксплуатировать; однако комплекс в любом случае останется в муниципальной собственности. Об этом было объявлено на брифинге в мэрии приморской столицы, сообщает корреспондент РИА VladNews. На данный момент спорткомплекс готов на 28 процентов, однако пока строительство приостановлено по финансовым причинам. 

"Администрация Владивостока рассматривает в качестве оптимального решения проблемы строительство комплекса путем заключения соглашения с инвестором, который со своих средств достроит объект и на определенных условиях будет его временно эксплуатировать, при этом комплекс останется в муниципальной собственности и по истечении срока концессионного соглашения будет использоваться городом по его целевому назначению.Пока инвестор не определен, но потенциальные концессионеры есть. Надеемся, что к концу года инвестор уже будет определен",-сообщила заместитель директора "Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа" Светлана Фендрикова.

В марте 2011 года застройщиком жилого микрорайона была определена строительная организация "Дальспецстрой". Средства на строительство объектов социальной инфраструктуры были предусмотрены в программе развития Владивостока. За весь период реализации в бюджет Владивостока поступило 3 миллиарда 472 тысячи рублей. На эти средства уже построены две школы, три детских сада, две поликлиники, а также начато строительство спорткомплекса.

В целях возведения социальной инфраструктуры между городской и краевой администрациями было заключено соглашение. Оно предусматривало в 2013 году перечисление субсидии из краевого бюджета в размере более 1,4 миллиарда рублей. Однако перечислен только 1 миллиард 176 тысяч рублей.

В 2013 году возникла необходимость на введение дополнительных средств, потому что по первоначальному проекту стоимость строительства была определена в сумме более 700 миллионов рублей. Эти средства были перечислены подрядчику, но проект требовал доработки: потребовалась доработка проектной документации, которая существенно увеличила стоимость строительство комплекса. Работа на объекте остановлены, Администрация Владивостока расторгла договор с "Дальспецстроем" в судебном порядке из-за нарушения сроков и проектной документации. По судебному решению строительная компания также должна вернуть более 300 миллионов рублей, нереализованных в ходе строительства, но пока решение суда компания не выполнила.

В 2014-2015 годах мэрия города продолжила работу по внесению корректировок в проект, связанных с необходимостью спроектировать подключение к сетям, а также благоустройство территории. В 2015 году работа была завершена, а положительная оценка государственной экспертизы получена.

Физкультурно-оздоровительный центр будет поделен на блок ледовой арены, центральный блок и блок универсального назначения назначения.

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