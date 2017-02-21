Тренер по продажам Дмитрий Ткаченко возвращается во Владивосток

17 марта Дмитрий Ткаченко выступит во Владивостоке по просьбам местных бизнесменов.
В ноябре Ткаченко выступал на конференции “Продажи и маркетинг 2016”, где участники захотели посетить его личный тренинг. Компания "Теорема" услышала пожелания и пригласила Дмитрия на однодневный семинар.
17 марта Дмитрий выступит с новым 10 часовым тренингом “103 новые фишки активных продаж”. В этой статье мы расскажем о программе тренинга и расскажем, что делать, если вы сомневаетесь.
Что в программе тренинга?
Тренинг называется “103 новые фишки активных продаж”. Название честно отражает содержание: за 10 часов участники получат 103 проверенных приема и техники, которые можно внедрять в тот же день.
Программа тренинга состоит из 4 частей:
- 31 прием выхода на руководителя и фиксации интереса,
- 46 приемов работы с отговорками и достижения договоренности о следующем шаге,
- 11 техник влияния, аргументации и убеждения,
- 27 техник работы с возражениями, ведения торга и противодействия манипуляциям
Тренинг пройдет 17 марта во Владивостоке.
Чем знаменит Дмитрий Ткаченко?
1.Входит в 3 рейтинга лучших тренеров России по продажам:
- Рейтинг журнала «Управление сбытом»,
- Рейтинг «SalesPortal.ru»,
- Рейтинг журнала «SALES BUSINESS/Продажи».
2. Написал 9 книг, 3 из которых стали бестселлерами:
-Скрипты продаж. Готовые сценарии "холодных" звонков и личных встреч
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33253584/
-ОТКАТ. Особая Техника Клиентской АТтракции. https://www.ozon.ru/context/detail/id/2920661/
-Работа с возражениями. 200 приемов продаж для холодных звонков и личных встреч
https://www.ozon.ru/context/detail/id/139008368/
-Работа с дебиторской задолженностью. Как не допустить ее возникновения и правильно собрать
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135741648/
3. За 13 лет практики обучил более 11 000 руководителей и продавцов.
Как зарегистрироваться на тренинг?
Оставьте заявку на сайте http://teore.ma/tkachenko/
Как принять решение об участии?
Участвуйте, если вам нужно:
-поднять эффективность холодных звонков,
-научиться продавать без скидок,
-научиться продавать дорого или обосновывать высокую цену,
-навести порядок в отделе продаж,
-руководить отделом продаж,
-научиться мотивировать специалистов продаж.
Что делать если вы сомневаетесь?
1. Найдите 12 отзывов участников на сайте тренинга.
2. Оставьте заявку на сайте тренинга и запросите доступ к бесплатному видео Дмитрия Ткаченко с конференции “Продажи и маркетинг 2016”. Посмотрите выступление целиком или отрывками. Так будет проще принять решение.
Сайт тренинга http://teore.ma/tkachenko/