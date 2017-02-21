​Спорткомплекс на Снеговой Пади ждет своего инвестора 16:00, 21 февраля ​Спорткомплекс на Снеговой Пади ждет своего инвестора
Во Владивосток недолго пришла ясная погода и потепление 15:40, 21 февраля Во Владивосток недолго пришла ясная погода и потепление
​Приближенного губернатора Приморья Илью Митькина-Спокойнова навестят в СИЗО 14:46, 21 февраля ​Приближенного губернатора Приморья Илью Митькина-Спокойнова навестят в СИЗО (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 21 вторник
16:06
Главврач психиатрической больницы Владивостока: Болезнь - не приговор Эксклюзив
16:06
Приморцы: "ЭРА-ГЛОНАСС" должна быть добровольным выбором Фото и Видео
16:06
​Басманный суд 21 февраля рассмотрит дело Игоря Пушкарева Эксклюзив
16:00
​Спорткомплекс на Снеговой Пади ждет своего инвестора
15:51
22 февраля - последний день приёма заявок на субсидии
15:50
Тренер по продажам Дмитрий Ткаченко возвращается во Владивосток
15:40
Во Владивосток недолго пришла ясная погода и потепление
15:26
Через несколько лет Россия начнет уходить под воду, - ученые
15:08
Приморские осужденные питаются в кафе и могут заказывать себе еду Фото
14:56
Роскомнадзор: Мошенники посягнули на святое
14:46
​Приближенного губернатора Приморья Илью Митькина-Спокойнова навестят в СИЗО Эксклюзив
14:42
«Меридианы Тихого – 2017» ищут волонтеров
14:19
Опасная болезнь преследует мужское население России, - ученые
14:04
Как прошел митинг по проблемам системы ЭРА-ГЛОНАСС во Владивостоке? Видео
13:48
Очередной автомобиль сгорел во Владивостоке Фото
13:37
В Приморье задержан злоумышленник, который похитил крупную сумму денег в поезде
13:27
Во Владивостоке за сутки произошло почти 100 аварий Эксклюзив
13:22
Несоблюдение административного законодательства обойдётся нарушителям в почти полмиллиона рублей
13:14
Во Владивостоке водитель-пенсионер сбил школьника на пешеходном переходе Эксклюзив
13:01
В Тихом океане пираты захватили вьетнамское судно
12:50
Хоккейный клуб "Адмирал" заработал путевку в серию плей-офф Видео
12:42
Здорового питания не существует, - ученые
12:37
Yeruslan сдвинулся с мертвой точки Видео
12:30
Как обезопасить себя от собственного смартфона
12:19
Приморцы обокрали квартиру на 200 тысяч рублей
12:08
"Группы смерти" продолжают пользоваться популярностью у молодежи
12:02
Леопардесса по имени Аврора создала кошачий альянс Фото
11:57
Александр Жаров - о влиянии на интернет: "Кто девушку ужинает, тот ее и танцует"
11:47
В Приморье начали буксировать Yeruslan Эксклюзив
11:45
Работа по защите территорий с зелеными насаждениями продолжается во Владивостоке
11:32
Масленичная неделя "набирает обороты"
11:21
Глава Роскомнадзора: "Если ребенок тихо сидит с планшетом, это не значит, что всё у него хорошо"
11:14
В Приморье прикрыли незаконную продажу «Этилового спирта»
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4086 (25) от 21 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Улицу Русскую избавили от опасного общепита
«Эра-ГЛОНАСС»: насильно мил не будешь
На коньках и на колесах – мимо Папенберга
«Еруслан»: 10 сантиметров до катастрофы
Приморцы в «пилоте»
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Тренер по продажам Дмитрий Ткаченко возвращается во Владивосток

Тренинг пройдет 17 марта
Фото: из сети Интернет Фото: из сети Интернет
Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

17 марта Дмитрий Ткаченко выступит во Владивостоке по просьбам местных бизнесменов.

В ноябре Ткаченко выступал на конференции “Продажи и маркетинг 2016”, где участники захотели посетить его личный тренинг. Компания "Теорема" услышала пожелания и пригласила Дмитрия на однодневный семинар.

17 марта Дмитрий выступит с новым 10 часовым тренингом “103 новые фишки активных продаж”. В этой статье мы расскажем о программе тренинга и расскажем, что делать, если вы сомневаетесь.

Что в программе тренинга?

Тренинг называется “103 новые фишки активных продаж”. Название честно отражает содержание: за 10 часов участники получат 103 проверенных приема и техники, которые можно внедрять в тот же день.

Программа тренинга состоит из 4 частей:

- 31 прием выхода на руководителя и фиксации интереса,

- 46 приемов работы с отговорками и достижения договоренности о следующем шаге,

- 11 техник влияния, аргументации и убеждения,

- 27 техник работы с возражениями, ведения торга и противодействия манипуляциям

Тренинг пройдет 17 марта во Владивостоке.

Чем знаменит Дмитрий Ткаченко?

1.Входит в 3 рейтинга лучших тренеров России по продажам:

- Рейтинг журнала «Управление сбытом»,

- Рейтинг «SalesPortal.ru»,

- Рейтинг журнала «SALES BUSINESS/Продажи».

2. Написал 9 книг, 3 из которых стали бестселлерами:

-Скрипты продаж. Готовые сценарии "холодных" звонков и личных встреч

https://www.ozon.ru/context/detail/id/33253584/

-ОТКАТ. Особая Техника Клиентской АТтракции. https://www.ozon.ru/context/detail/id/2920661/

-Работа с возражениями. 200 приемов продаж для холодных звонков и личных встреч

https://www.ozon.ru/context/detail/id/139008368/

-Работа с дебиторской задолженностью. Как не допустить ее возникновения и правильно собрать

https://www.ozon.ru/context/detail/id/135741648/

3. За 13 лет практики обучил более 11 000 руководителей и продавцов.

Как зарегистрироваться на тренинг?

Оставьте заявку на сайте http://teore.ma/tkachenko/

Как принять решение об участии?

Участвуйте, если вам нужно:

-поднять эффективность холодных звонков,

-научиться продавать без скидок,

-научиться продавать дорого или обосновывать высокую цену,

-навести порядок в отделе продаж,

-руководить отделом продаж,

-научиться мотивировать специалистов продаж.

Что делать если вы сомневаетесь?

1. Найдите 12 отзывов участников на сайте тренинга.

2. Оставьте заявку на сайте тренинга и запросите доступ к бесплатному видео Дмитрия Ткаченко с конференции “Продажи и маркетинг 2016”. Посмотрите выступление целиком или отрывками. Так будет проще принять решение.

Сайт тренинга http://teore.ma/tkachenko/

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивосток недолго пришла ясная погода и потепление
15:40, 21 февраля 2017 Во Владивосток недолго пришла ясная погода и потепление

Ближайшей ночью будет морозно

Через несколько лет Россия начнет уходить под воду, - ученые
15:26, 21 февраля 2017 Через несколько лет Россия начнет уходить под воду, - ученые

Глобальное потепление скажется на РФ

Приморские осужденные питаются в кафе и могут заказывать себе еду
15:08, 21 февраля 2017 Приморские осужденные питаются в кафе и могут заказывать себе еду

В меню представлены разнообразные блюда

«Меридианы Тихого – 2017» ищут волонтеров
14:42, 21 февраля 2017 «Меридианы Тихого – 2017» ищут волонтеров

Фестиваль пройдет во Владивостоке 9-15 сентября

Во Владивостоке за сутки произошло почти 100 аварий
13:27, 21 февраля 2017 Во Владивостоке за сутки произошло почти 100 аварий

Жителям города выдано на руки более 400 копий протоколов от ДПС

Несоблюдение административного законодательства обойдётся нарушителям в почти полмиллиона рублей
13:22, 21 февраля 2017 Несоблюдение административного законодательства обойдётся нарушителям в почти полмиллиона рублей

26 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено членами административной комиссии

Как обезопасить себя от собственного смартфона
12:30, 21 февраля 2017 Как обезопасить себя от собственного смартфона

Глава Роскомнадзора рассказал, кто, как и зачем в современном мире "покупает людей"