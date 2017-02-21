Тренер по продажам Дмитрий Ткаченко возвращается во Владивосток

Тренинг пройдет 17 марта

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

17 марта Дмитрий Ткаченко выступит во Владивостоке по просьбам местных бизнесменов.

В ноябре Ткаченко выступал на конференции “Продажи и маркетинг 2016”, где участники захотели посетить его личный тренинг. Компания "Теорема" услышала пожелания и пригласила Дмитрия на однодневный семинар.

17 марта Дмитрий выступит с новым 10 часовым тренингом “103 новые фишки активных продаж”. В этой статье мы расскажем о программе тренинга и расскажем, что делать, если вы сомневаетесь.

Что в программе тренинга?

Тренинг называется “103 новые фишки активных продаж”. Название честно отражает содержание: за 10 часов участники получат 103 проверенных приема и техники, которые можно внедрять в тот же день.

Программа тренинга состоит из 4 частей:

- 31 прием выхода на руководителя и фиксации интереса,

- 46 приемов работы с отговорками и достижения договоренности о следующем шаге,

- 11 техник влияния, аргументации и убеждения,

- 27 техник работы с возражениями, ведения торга и противодействия манипуляциям

Тренинг пройдет 17 марта во Владивостоке.

Чем знаменит Дмитрий Ткаченко?

1.Входит в 3 рейтинга лучших тренеров России по продажам:

- Рейтинг журнала «Управление сбытом»,

- Рейтинг «SalesPortal.ru»,

- Рейтинг журнала «SALES BUSINESS/Продажи».

2. Написал 9 книг, 3 из которых стали бестселлерами:

-Скрипты продаж. Готовые сценарии "холодных" звонков и личных встреч

https://www.ozon.ru/context/detail/id/33253584/

-ОТКАТ. Особая Техника Клиентской АТтракции. https://www.ozon.ru/context/detail/id/2920661/

-Работа с возражениями. 200 приемов продаж для холодных звонков и личных встреч

https://www.ozon.ru/context/detail/id/139008368/

-Работа с дебиторской задолженностью. Как не допустить ее возникновения и правильно собрать

https://www.ozon.ru/context/detail/id/135741648/

3. За 13 лет практики обучил более 11 000 руководителей и продавцов.

Как зарегистрироваться на тренинг?

Оставьте заявку на сайте http://teore.ma/tkachenko/

Как принять решение об участии?

Участвуйте, если вам нужно:

-поднять эффективность холодных звонков,

-научиться продавать без скидок,

-научиться продавать дорого или обосновывать высокую цену,

-навести порядок в отделе продаж,

-руководить отделом продаж,

-научиться мотивировать специалистов продаж.

Что делать если вы сомневаетесь?

1. Найдите 12 отзывов участников на сайте тренинга.

2. Оставьте заявку на сайте тренинга и запросите доступ к бесплатному видео Дмитрия Ткаченко с конференции “Продажи и маркетинг 2016”. Посмотрите выступление целиком или отрывками. Так будет проще принять решение.

Сайт тренинга http://teore.ma/tkachenko/